Пабрикс раскритиковал интервью с журналистом Леонидом Рагозиным, которое транслировалось на LTV7

Пабрикс в письме, которое он опубликовал в Twitter, назвал Рагозина возможным агентом российского влияния, который озвучивает сообщение российской пропаганды о войне в Украине. Также он отметил, что трансляция такого рода содержания не позволяет русскоязычному населению Латвии получать объективную информацию, а продолжает ограничивать распространения дезинформации.

"И приглашение такого человека на публичные платформы латвийского государства для выражения российских нарративов считается кощунством против принципов демократии.

Можем ли мы вообразить, что во время Второй мировой войны в СМИ Великобритании были бы взяты интервью у агентов Нацистской Германии", - спрашивает министр.

Sekojot sabiedrības lūgumam nosūtu vēstuli ⁦@seplpadome⁩ un NEPLP, lūdzot tikt skaidrībā par valstiskas pozīcijas paušanu sabiedriskajos medijos pic.twitter.com/xKKC2nJtnL — Artis Pabriks (@Pabriks) April 1, 2022

Пабрикс также отметил, что, по мнению Министерства обороны, суть общественных СМИ состоит в обеспечении такого содержания, которое способствует интеграции общества и защите государственных демократических основных ценностей независимо от того, на каком языке оно подается.

В то же время политик также подчеркивает, что Министерство обороны получило подготовленную SEPLP концепцию о создании объединенного общественного электронного СМИ и концепцию изменения модели финансирования общественных электронных СМИ, которая до 2027 года для общественных СМИ предусматривает на 17 млн евро больше финансирования, чем сейчас.

Однако, учитывая приведенный выше пример с интервью Рагозина, у Пабрикса возникли сомнения относительно того, необходимо ли такое финансирование.

"Если будет продолжена такая политика общественных СМИ, то не нужно тратить деньги налогоплательщиков, а просто изменить решение NEPLP и возобновить трансляцию финансируемых Россией пропагандистских каналов, что обойдется дешевле", - пишет министр обороны.

Также, ссылаясь на "обоснованную неудовлетворенность общества" участием Рагозина в интервью, Пабрикс призывает SEPLP публично выступить с планом, как будут созданы общественные СМИ, созданное которыми содержимое будет способствовать принадлежности жителей Латвии государству, интеграции общества, не допустит попадание аудитории национальных меньшинств Латвии в нелояльное информационное пространство, а также не будет распространять пропаганду российской войны, которую также определяет закон.

Atļaušos būt nepopulārs, bet šī ir Iesalnieka vai antivaxeru līmeņa argumentācija, ko negaidītu no aizsardzības ministra, kur nu vēl Dr. https://t.co/JDlPEYx2s4 — Ivo Leitāns (@ivchix) April 2, 2022

Позволю непопулярное мнение, но это аргументация уровня Иесалниекса и антиваксеров, чего не ждал от министра обороны, тем более - доктора.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш ранее на сайте микроблога Twitter писал, что NEPLP начал дело об административном правонарушении по поводу возможного нарушения в передаче LTV TČK, в которой Рагозин был приглашен принять участие.

Par NEPLP lēmumiem pic.twitter.com/oTIhKEVGh2 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) March 31, 2022

В то же время Аболиньш отметил - факт, что дело возбуждено, не означает, что нарушение произошло - это, ходатайствуя о мнении омбудсмена общественных СМИ и других компетентных учреждений, еще будет оценено.