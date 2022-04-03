Убитые в гражданской одежде на улицах Бучи. Что известно о страшных кадрах из города под Киевом, откуда вышла армия России

Местные жители в разговоре с Рейтер утверждали, что во время оккупации российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал по телефону Франс пресс, что "уже похоронили 280 человек в братских могилах", после того так как украинская армия вернула контроль над этим ключевым городом под Киевом.

По его слова, улицы сильно разрушенного города усеяны трупами. Что касается повязок, то мэр пояснил: они должны были "показать, что люди не вооружены".

Минобороны России не комментировало подозрения в свой адрес. Би-би-си в данный момент не может независимо подтвердить эти данные.

Как они погибли?

По словам Федорука, среди погибших как мужчины, так и женщины, он якобы видел в том числе тело 14-летнего подростка.

Федорук утверждает, что на улицах города по-прежнему есть машины, в которых находятся "целые погибшие семьи - дети, женщины, бабушки и мужчины".

Плашка ФОТО: BBC

На снимках, которые распространяет агентство Рейтер, видны останки по меньшей мере одной женщины.

По оценке журналистов Франс пресс и Рейтер, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.

Разрушения в Буче ФОТО: Reuters

Местные жители заявили агентству Рейтер, что эти люди погибли в результате действий российских военных, которые оккупировали город в течение месяца. "Всех этих людей застрелили, убили, в затылок", - цитирует Франс пресс мэра Бучи. Минобороны России не отвечало на эти обвинения, Би-би-си не может их подтвердить.

При каких именно обстоятельствах были убиты эти люди, сделать определенные выводы сложно. Репортеры Рейтер пишут, что они могли быть убиты осколками, от взрывов или пуль.

Один из убитых лежит около своего велосипеда. Тело другого человека осталось в нескольких метрах от его дома - об этом репортерам Рейтер рассказал один из соседей по имени Василий, его близкий друг.

Жизнь в условиях оккупации Василий описал репортерам Рейтер так: "Мы две недели сидели в подвале. Не было ни еды, ни света, ни отопления, чтобы согреться. Воду мы нагревали на свечках. Спали в валенках".

Далее следуют фотографии, содержание которых может шокировать.

Мэр Бучи утверждает, что некоторые из погибших были убиты при попытке переправиться через реку Бучанка, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Оперативно проверить его заявления не представляется возможным.

Братская могила

Федорук рассказал Франс пресс, что власти города уже похоронили в братской могиле 280 погибших во время российского вторжения. В интервью Рейтер он оценил число убитых мирных жителей в 300 человек.

Bodies in Bucha, 2 April ФОТО: AFP

О появлении в Буче братских могил украинские СМИ сообщали еще 13 марта, на тот момент директор Ирпеньского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский писал о захоронении 67 мирных жителей.

По словам Федорука, останки людей все еще лежат на улицах, поскольку в городе не закончили работу саперы, их можно будет убрать только "через три-четыре дня".

Тела погибших людей на улицах Бучи ФОТО: AFP

Агентство Рейтер попросило прокомментировать ситуацию администрацию президента России и российское министерство обороны, однако они оперативного ответа не дали.

На этой неделе корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн увидел на дороге в другом районе Киевской области между селами Мрия и Мыла еще 13 тел - некоторые из них, возможно, принадлежали украинским военнослужащим.

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