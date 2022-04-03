В пожаре под Салдусом погиб человек

В субботу, 2 апреля, в 18:16, был получен вызов на пожар, где в трехэтажном жилом здании горела комната площадью в 16 квадратных метров. Из горящей квартиры один человек был спасен и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), но на месте происшествия был найден и один погибший человек. В 20:28 пожар был ликвидирован.

Около 22 часов был получен вызов на пожар в Огрском крае, где в квартире второго этажа двухэтажного дома у печи на полу горели дрова на площади половины квадратного метра. Пламя погашено до прибытия сотрудников VUGD. Из здания были эвакуированы два человека, переданные работникам NMPD.

Незадолго до 21:00 был получен также вызов на ул. Угале, в Вентспилсе, где в квартире пятиэтажного дома на включенной плите горела еда на площади половины квадратного метра. Один человек был спасен из задымленной квартиры. В 21:24 VUGD закончил работу на месте событий.

В 15:41 пожарные получили вызов в Лаункалнскую волость, Смилтенского края, где горел двухэтажный дом на площади в 300 кв.м. В 19:53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки VUGD получил 105 вызовов, из которых 71 был на пожары, 20 на спасательные работы, 14 вызовов были ложными.