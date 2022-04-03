Знакомиться станет тяжелее: Badoo ушел из России и Беларуси
Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте сервиса.
Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте сервиса.
"К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения", - говорится в сообщении.
Предприятие Bumble Inc., владеющее сервисом знакомств Badoo, ранее объявило о прекращении деятельности в России, а также об удалении своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси.
Сервисы знакомств Bumble и Fruitz, которые также принадлежат Bumble Inc., тоже прекратят работу в России и Беларуси.
Сообщается, что за 2021 год совокупный доход компании от России, Украины и Беларуси составил 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc.
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