Знакомиться станет тяжелее: Badoo ушел из России и Беларуси

"К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения", - говорится в сообщении.

Предприятие Bumble Inc., владеющее сервисом знакомств Badoo, ранее объявило о прекращении деятельности в России, а также об удалении своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси.

Сервисы знакомств Bumble и Fruitz, которые также принадлежат Bumble Inc., тоже прекратят работу в России и Беларуси.

Сообщается, что за 2021 год совокупный доход компании от России, Украины и Беларуси составил 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc.