Вс, 3.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Знакомиться станет тяжелее: Badoo ушел из России и Беларуси

ФОТО: Flickr/Badoo Official

Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте сервиса.

"К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения", - говорится в сообщении.

Предприятие Bumble Inc., владеющее сервисом знакомств Badoo, ранее объявило о прекращении деятельности в России, а также об удалении своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси.

Сервисы знакомств Bumble и Fruitz, которые также принадлежат Bumble Inc., тоже прекратят работу в России и Беларуси.

Сообщается, что за 2021 год совокупный доход компании от России, Украины и Беларуси составил 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc.

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