Борданс хочет лишать гражданства Латвии поддерживающих военные преступления

Согласно поправкам, переданным комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, гражданства может быть лишен человек, который оказывает поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, а также геноцид, преступления против мира и человечества, или сам принимал участие в такой деятельности.