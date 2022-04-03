Борданс хочет лишать гражданства Латвии поддерживающих военные преступления

Согласно поправкам, переданным комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, гражданства может быть лишен человек, который оказывает поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим военные преступления, а также геноцид, преступления против мира и человечества, или сам принимал участие в такой деятельности.
Факт такой поддержки или участие в подобной деятельности должны быть констатированы органами государственной безопасности.
Борданс в письме комиссии отмечает, что гражданин Латвии, который поддерживает военную агрессию и преступления какого-либо государства против другого демократического государства, угрожает также демократическому устройству Латвии, нарушает принцип взаимной лояльности гражданина и государства.
Планируется, что парламентская комиссия рассмотрит разработанные Минюстом поправки во вторник, 5 апреля.
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