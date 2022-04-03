В Плявниеках мужчина исписал здания буквой Z. Он попал на видео

"В нашем доме установлена ​​система видеонаблюдения. Просматривая ночные записи, в период времени с 1:45 до 2:00 видно, что человек в возрасте около 50 лет подходит к дому, рисует буквы Z и отправляется дальше. Всего он написал эту букву на четырех домах, на место была вызвана полиция, которая приняла заявление и в дальнейшем будет действовать в соответствии со своей компетенцией", - рассказал местный житель Арвис.