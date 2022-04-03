В Плявниеках мужчина исписал здания буквой Z. Он попал на видео

Жильцов домов на улице Илукстес в субботу утром ждал неприятный сюрприз - на стенах нескольких домов появился символ Z, нанесенный красной краской.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которым была передана видеозапись.
"В нашем доме установлена система видеонаблюдения. Просматривая ночные записи, в период времени с 1:45 до 2:00 видно, что человек в возрасте около 50 лет подходит к дому, рисует буквы Z и отправляется дальше. Всего он написал эту букву на четырех домах, на место была вызвана полиция, которая приняла заявление и в дальнейшем будет действовать в соответствии со своей компетенцией", - рассказал местный житель Арвис.
В связи с вторжением России в Украину Государственной полицией было инициировано в общей сложности 75 ведомственных проверок, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных производств по различным правонарушениям.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)
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