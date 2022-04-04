СГД начала уголовный процесс о незаконном обороте 15 тонн табачных изделий

В марте сотрудники управления совместно с криминальной таможенной службой Литвы провели контрольные мероприятия после получения оперативной информации о предполагаемом незаконном перемещении табачных изделий в Латвии. В Елгавском крае была обнаружена машина, из которой в другую машину перегружались акцизные товары - 15 055 килограммов необработанного табака, который, согласно сопроводительным документам, должен был перевозиться из Болгарии в Эстонию.

По этим фактам управлением налоговой и таможенной полиции СГД начало уголовный процесс на основании признаков преступного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 221 Уголовного закона о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере.

Четыре лица, трое граждан Латвии и один гражданин Польши, признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Если бы табачные изделия продавались на латвийском рынке, по предварительным расчетам, государство понесло бы убытки в виде неуплаченного акцизного налога в размере не менее 1,24 млн евро.