Пн, 4.04.2022
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Алексей Арестович, советник руководителя офиса президента Украины

Украинская разведка собрала список участников военного преступления в Буче

ФОТО: AFP/SCANPIX

Центральное разведывательное управление Министерства обороны Украины получило список российских военнослужащих России, принимавших участие в военных преступлениях в городе Буча Киевской области.

"Каждый украинец должен знать их имена!", - сообщило Управление в Facebook о получении списка личного состава 64-й российской мотострелковой бригады.

Подразделение "принимало непосредственное участие в военных преступлениях против украинского народа в городе Буча", заявила украинская разведка.

Центральное разведывательное управление подчеркнуло, что все военные преступники будут привлечены к ответственности за преступления против мирных жителей.

Полный список личных данных солдат и информация о призыве и звании опубликованы на сайте администрации.

Как сообщалось, после отхода российских войск из города Буча на подступах к Киеву вскрылась ужасающая картина с останками сотен убитых мирных жителей.

Галерея: Убитые на улицах Бучи

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