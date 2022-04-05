Ни украинцы, ни их сторонники не разбивали автомобили в Гамбурге

Одно и то же видео с разными названиями было несколько раз размещено в социальных сетях, и несколько версий этого ролика увидели уже десятки тысяч людей. Автор каждой из копий видеозаписи утверждает что-то свое о том, что именно произошло. Некоторые утверждают, что все разбитые машины принадлежат российским гражданам, хотя ни на одной из машин не видно российских номерных знаков. Другие утверждают, что в этом виноваты украинские беженцы. Похоже, так считает и сам создатель видео, хотя он не упоминает украинцев напрямую: "Ну пожалуйста, Гамбург! Принимайте больше всяких гадов сюда."

Re:Check удалось выяснить, что разбитые автомобили были припаркованы неподалеку от детского сада Kita Das Spielnetz Lohbrügge, который можно увидеть на видео. Благодаря этому мы узнали, что преступление было описано немецким новостным порталом Hamburger Abendblatt незадолго до того, как видео стало вирусным. В статье не упоминаются ни украинские, ни российские граждане.

Re:Check совместно с немецким центром проверки фактов и расследовательской журналистики CORRECTIV связался с полицией Гамбурга. Представитель полиции пояснил, что нет никаких доказательств тому, что к этому были причастны украинские беженцы или что разбиты были именно автомобили россиян. В настоящее время полиция считает, что преступление не связано с вторжением России в Украину. Таким образом,

распространители видео невольно или намеренно лгут об участниках и мотивах этого преступления.

Следует отметить, что в нескольких комментариях к видеоролику высказывается предположение, что немецкой полиции запрещено расследовать преступления, которые могут быть связаны с войной между Россией и Украиной. Это неправда, поскольку, согласно информации, полученной CORRECTIV, с начала войны уголовная полиция Германии зарегистрировала девять расследований, так или иначе связанных с событиями в Украине: одно за публичные оскорбления, три за умышленное повреждение имущества, четыре за угрозы и одно за телесные повреждения. Ни одно из этих дел, впрочем, не связано с преступлением, показанным на видео.