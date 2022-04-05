Военные преступления и убийства мирных жителей. Хроника зверств в Буче из домового чата

- Сказали, что ходили мужчины, будто все погасили. Очень хочу верить, чтобы не тлело, главное.

- Сегодня с 9-00 до вечера варили на кострах горячие блюда и чай, присоединяйтесь, нужны продукты, завтра мы всех ждем.

- Умер [ ... ] и с [ ... ] этажа мужчина, не знаю фамилию, то его и застрелили. Он перебегал.

- Похоронить людей не дают, уже трое и все в бусике, развернули и не пропустили к кладбищу.

(Тела трех погибших соседей россияне не пропускали к расположенному поблизости кладбищу на протяжении нескольких дней, поэтому они просто лежали в микроавтобусе. Удалось ли их опознать и похоронить - или хотя бы просто похоронить, без опознания - неизвестно. Тела других погибших позже начали хоронитьсоседней в лесополосе, дождавшись прекращения обстрелов)

- Пишут, что в [ ... ] доме сегодня разгромило квартиру, кто что знает, напишите пожалуйста в лс.

- Мой дедушка остался один. Вот в [ ... ] доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь это невыносимо… Скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.

- Кто может пройти на [ ... ] проверить, просто ли живы там?

- Исчез Юра [ ... ], может кто-то знает/видел. Дверь в квартиру выбита.

(Родственники искали Юру на протяжении еще нескольких дней, в одной из групп на фейсбукеодин из пользователей сообщил, что того убили. Родные Юры незнакомцу не поверили. Удалось ли родственникам найти Юру, неизвестно)

10 марта

- Добрый день! Если будет информация по местонахождению [ ... ] очень прошу сообщить мне в приватные или по телефону.

(О людях, чьи имена вымараны выше, позже писали в других группах: они погибли при попытке эвакуироваться - якобы ихрасстреляли прямо в машине, но точной информации по этому поводу Би-би-си не располагает)

19 марта

- Звонила мать, рассказала, что сегодня во двор заехало 2 танка орков и расстреливали дом из пулемётов, возник пожар на [ ... ] этаже, местными усилиями жильцов смогли погасить. Такие дела.

24 марта

- Вчера мне говорили, что были сильные обстрелы нашего микрорайона.

- Брат звонил, лупят сильно по Ирпеню, залетает на завод и по [ ... ] гатят.

25 марта

- Добрый день. Возможно, кто знает, поступила информация, что сегодня расстреляли [ ... ]. Кто владеет достоверной инфо?!?

- Сегодня был застрелен, только кто именно, я узнаю, потому что есть свидетели, когда инфа будет 100%, я продублирую вам.

- Информация уже достоверна. Да, [ ... ] больше нет

- Ужас... Отец в Буче, говорил, что у них ротация была, и туда приехали эти люди, выглядят как полицейские, со слов отца.