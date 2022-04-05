Военные преступления и убийства мирных жителей. Хроника зверств в Буче из домового чата

- Новости такие: заходили к нам во двор, сливали из машин горючее в канистру и взламывали квартиры в [ ... ] подъезде, там остались только 2 семьи. Ищут продукты. Какие квартиры взломали, не знаю. Но ориентировочно с первых этажей начали.
- Народ, моего брата кто-то видел?? Не вышел на связь. Пожалуйста, отпишитесь, чтобы был жив. Он у меня один остался, ни мамы, ни папы.
26 марта
- Вчера двоих у нас застрелили. Женщина и парень. [ ... ] сваха.
- И кого-то с [ ... ], не скажу фамилию точно. Она есть готовила, те заехали, а она давай бежать в подъезд и расстреляли.
27 марта
- Мой брат не выходит на связь с четверга.
- Звоните всем родным!!! Сейчас. Орки стреляют людей. Не выходить и не открывать дверь!!
- Еще двоих наших нет, друзья... Пока устанавливается кого.
- [ ... ] Сергей, кто знает?
- Информация подтверждена - его больше нет...
- Друзья, по двум мужчинам, погибшим сегодня возле [ ... ]/ Информация может быть только завтра. Уже все прячутся.
- Дорогие друзья, кто слышал что-то про [ ... ] Сергея?
- Боже, ужас, что же дальше будет. Дорогие бучанцы и весь украинский народ, как мы дальше будем.
(Сергей - тот самый брат, которого искала женщина в постах выше. Через два дня после его смерти она напишет в чат: "Спасибо за то, что не бросали в беде моего брата. Спасибо, что вы у меня есть, мой ДОМ")
28 марта
- Кто есть на [ ... ]? Теперь? Нужно помочь потушить огонь… Горит первый этаж.
- Спасибо всем, кто смог потушить пожар - вы герои!
- Может кто знает Олега [ ... ], [ ... ] мужа. Сегодня эти животные безголовые расстреляли его.
- Расстреляли Олега [ ... ] - просто пошел за водой.
- Туда зашли новые, очень стреляют. Пока информация не утешительная...
- Сегодня застрелили еще человека, Вася, людям воду возил, как фамилия - не знаю.
- Добрый день. Возможно, у вас есть какая-нибудь информация по поводу Василия. Может быть, знаете место, где находится тело.
- Это Василий [ ... ] из [ ... ] дома.
29 марта
- [ ... ] Анатолий - расстрелян утром у подъезда.
- Сегодня была очень тяжелая ночь, мама говорит, едва пережили... Снаряды летали очень низко, ситуацию целиком на улице не знаю, родители не выходили, очень опасно.
- Скажите пожалуйста, я внук [ ... ] Анатолия, дайте любую информацию, что случилось и в каком состоянии бабушка.
- Анатолий - убит. Его жена в порядке. Это произошло сегодня утром.
- Вместе с Анатолием был мой отчим, его ранили в ногу((( Большая просьба, если есть у кого-то возможность в медицинской помощи и обезболивающих лекарствах!?).
Послесловие
Так прошел месяц в домовых чатах одного небольшого и некогда тихого района в пригороде Киева.
1 апреля российская армия ушла из Бучи: в Москве это объяснили "сокращением военной активности на киевском направлении" в связи с украинско-российскими переговорами в Стамбуле - "для повышения взаимного доверия".
После ухода россиян следы совершенных ими в городе преступлений получили огласку и шокировали мировую общественность. В ответ на это Кремль заявил, что в сообщениях о массовых расстрелах мирных жителей Бучи "выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков".
И хотя российские войска ушли из Бучи, судя по сообщениям соседских чатов, о неделях, проведенных в оккупации, напоминают несколько весьма материальных улик: "Возле [ ... ] подъезда со стороны двора лежит большой снаряд, и из квартиры [ ... ] тоже. Влетел, и застрял в стене. Они не сдетонировали".