Таллиннский университет больше не примет на обучение российских и белорусских студентов

Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник, 4 апреля, принял решение, что на обучение в вузе в новом учебном году не могут претендовать граждане России и Беларуси, у которых нет вида на жительство какой-либо страны-члена ЕС, долгосрочной визы, которые не учатся в Эстонии и у которых отсутствует статус международной защиты от Эстонии.