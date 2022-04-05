Президент Германии впервые признал, что ошибался в России

"Мое доверие газопроводу Nord Stream 2 было очевидной ошибкой. Мы держались за мосты, которым Россия больше не верила и о которых нас предупредили наши партнеры", - сказал Штайнмайер в понедельник в Берлине.

"Мы потерпели неудачу в создании общего европейского дома, куда могла быть включена и Россия. Мы потерпели неудачу с подходом включить Россию в общую архитектуру безопасности", - добавил он.

Штайнмайер этими заявлениями отделил себя от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, политику которого в отношении России Штайнмайер поддерживал сначала как руководитель канцелярии до 2005 года, а затем как министр иностранных дел в двух правительствах канцлера Ангелы Меркель.

В последние дни Штайнмайера критиковали за то, что он не комментировал свои собственные ошибки, особенно в должности министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну в Украине лежит на президенте России Владимире Путине.

Штайнмайер объяснил, что его решение было основано на том, что Путин не допустит полное экономическое, политическое и моральное опустошение своего государства из-за своего имперского безумия. "Я ошибся, как и другие", - сказал Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что под руководством Путина Россия "не вернется к довоенному статус-кво".