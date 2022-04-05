Московское бюро Deutsche Welle переехало в Ригу и ищет выход на российскую аудиторию

"На данный момент мы не исключаем ни одной из возможностей выхода на российскую аудиторию. Это действительно самое главное, потому что Украине сейчас нужно оружие, а России - информация", - подчеркнул Лимбург.

В начале февраля правительство России распорядилось закрыть бюро DW в Москве, отозвало аккредитацию журналистов и заблокировало доступ к сайту DW. В марте DW была признана в России "иностранным агентом".

Бюро DW из России переехало в Ригу, где будет создана инфраструктура для вещания. Бюро DW в Риге возглавит Юрий Решето, ранее руководивший московским бюро.

По словам Лимбурга, сейчас невозможно прогнозировать, когда DW сможет возобновить работу в России.

"Мы не наивны, поэтому не думаем, что это будет спринт. Скорее всего, это будет марафон. У меня нет иллюзий по поводу того, что нынешние власти захотят позвать нас назад. Нам остается ждать момента, когда в России будет правительство, которое позволит нам работать свободно. Я не знаю, когда это произойдет", - сказал глава DW.

По словам Лимбурга, главная причина, почему офис открывается в Риге, заключается в том, что сейчас в странах Балтии работают и другие СМИ, изгнанные из России.

Первоначально в офисе DW в Риге будет работать от пяти до семи человек, и в ближайшее время будет принято решение о том, где он будет расположен. Тем не менее некоторые сотрудники московского бюро DW решили остаться в России по семейным или иным личным причинам и больше не будут работать в DW, чтобы не подвергаться угрозе со стороны российских властей.

Говоря о том, как выйти на российскую аудиторию в России в условиях, когда информация западных СМИ блокируется, Лимбург признал, что это сложно, но оцениваются разные возможности, например, обход цензуры через виртуальные частные сети (VPN). В мобильном приложении DW есть специальное программное обеспечение, позволяющее смотреть контент DW в России.

Теперь люди подключаются с помощью VPN через Швецию, Италию и Нидерланды, сказал Лимбург.

Выход на российскую аудиторию жизненно важен для мира в Европе, считает руководитель DW. "Если люди не будут знать, что на самом деле делает российская армия, быстрых перемен не будет", - сказал он.

В настоящее время из-за пропаганды и отсутствия информации о том, что происходит на самом деле, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина и войну в Украине. Потребуется время, чтобы все больше россиян начали искать информацию, альтернативную пропаганде.

По мнению Лимбурга, изменение информационных привычек населения России во многом будет зависеть от эффективности санкций, а также от количества погибших российских солдат.

"Думаю, это будет очень сильно зависеть от того, как сработают санкции, и, мне жаль об этом говорить, также от того, сколько гробов вернется из Украины. Тогда люди начнут задавать вопросы - а стоит ли это того, чтобы убивать столько российской молодежи, разрушать российскую экономику? К сожалению, на это потребуется время, потому что пропаганда очень сильна", - сказал Лимбург.

Он напомнил, сколько времени потребовалось, чтобы общественность в СССР начала ставить под сомнение необходимость войны в Афганистане, хотя пропаганда в то время была не так сильна.

В настоящее время DW выпускает контент на 32 языках, включая русский.