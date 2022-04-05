Шесть народных средств от моли в шкафу

Существует всего два вида квартирных вредителей, которых вы можете неожиданно встретить в шкафу - пищевая и платяная. Первая питается сухими сыпучими продуктами, живет в банках с крупами, сахаром или фасолью. Может поселиться в упаковке с чаем, орехи или сухофрукты. Платяная моль любит шерсть и мех, а потому любит селиться в шкафах. Моль чувствует себя комфортно не только в шкафу, но и в обивке стульев или диванов и на коврах.

Попасть в вашу квартиру моль может просто влетев в окно, но есть и другие способы. Например, в пакете из магазина, в поддержаной мебели или одежде. Моль может зацепиться за вашу одежду во время прогулки или за шерсть вашего питомца.

Как избавиться от моли в шкафу?

Биологи говорят, что найти моль в шкафу непросто.

Способы борьбы с молью:

1. Генеральная уборка

Вытрите пыль, "пройдитесь" влажной тряпкой с моющим средством, по всем шкафам и полкам. Пропылесосьте диваны, вымойте полы и проветрите помещение. Еще можно постирать шторы и занавески, сдать в химчистку подушки, одеяла и ковры.

2. Аромат кедра

Масла с ароматом кедра или кедровые вешалки отлично отпугивают моль.

3. Травы и эфирные масла

Розмарин, гвоздика, лавровый лист, лаванда и тимьян - это травы, которых боится моль. Можно сделать такой набор самостоятельно или купить готовый мешочек в магазине. Еще можно разбрызгивать внутри шкафов эфирные масла. Делайте это осторожно, чтобы не оставить пятен.

4. Заморозка и прогрев одежды

При низких температурах личинки моли погибают, поэтому рекомендовано все вещи достать из шкафа, сложить в пакеты и отправить в морозилку. Зимой для этого подходит балкон. Не любит моль и высокие температуры.

5. Стирка и чехлы

Не кладите в шкаф с чистыми вещами ту одежду, которую точно нужно постирать. Моль любит запах пота. Чаще пересматривайте и перебирайте шерстяные и вязаные изделия, чтобы заметить вредителя сразу.

Зимнюю одежду, особенно с мехом, лучше хранить в специальных чехлах. Платья, шарфы, шапки, перчатки, свитера и куртки складывайте в пакеты (лучше - вакуумные) или покупайте чехлы на молнии.

6. Химчистка для старых вещей

Если вы любите ретро-одежду и часто покупаете что-либо на барахолках, то сразу несите такие изделия на чистку. Не вешайте их в шкаф и уж тем более не надевайте. Все дело в том, что личинки моли могут находиться даже в швах на одежде и потом переползать на другие вещи.

Моль. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com/