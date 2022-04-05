Латвия закрывает генеральные консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае

Дипломатический персонал этих консульств объявлен в Латвии нежелательными лицами.
Решение было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России.
В МИД отмечают, что Латвия неоднократно и самым решительным образом осуждала военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину.
"В международном сообществе широко распространились свидетельства убийств, зверств и военных преступлений российских вооруженных сил против мирного населения Украины, а также действий российских военных по уничтожению имущества людей и гражданской инфраструктуры на оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении МИД.
Незаконное вторжение России и военные преступления, совершенные ее вооруженными силами, однозначно противоречат международным обязательствам России. Всю ответственность должны взять на себя те, кто принимал, исполнял и поддерживал решения о военной агрессии и преступлениях на Украине, заявили в МИД.
Сегодня об этом решении извещен посол России в Латвии Михаил Ванин. Деятельность российских консульств в Латвии запрещена с 1 мая. До этого срока их сотрудники должны покинуть Латвию.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что высланы 13 российских дипломатов и консульских сотрудников.
Эстония закрывает генконсульство России
Эстония вслед за другими европейскими странами высылает из страны 14 консульских сотрудников и закрывает российское консульство в Нарве и консульский отдел в Тарту.
В эстонском МИДе заявили, что в нынешней ситуации нельзя говорить о нормальном возобновлении отношений, "особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства".
РИА "Новости" подсчитали, что с начала войны страны Европы и Америки выслали 250 российских дипломатов. Больше всего дипломатов отозвали Польша, Германия, Франция и Словакия.
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