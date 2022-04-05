6 советов для успешной сдачи депозитных упаковок в таромат

1. Убедитесь в том, что на упаковке имеется хорошо читаемый штрихкод и латвийский депозитный знак

Два наиболее существенных фактора, которые нужно проверить при сдаче пустой депозитной упаковки, – наличие на этикетке продукта разборчивого штрихкода и латвийского депозитного знака. Размещенный на этикетке латвийский депозитный знак указывает на то, что за эту упаковку уплачен депозитный сбор в размере 0,10 евро и ее можно вернуть в депозитную систему. В свою очередь, штрихкод содержит сведения о регистрации конкретного продукта в депозитной системе.

Перед сдачей упаковки в таромат можно убедиться в ее принадлежности к депозитной системе, введя штрихкод упаковки в специальный инструмент проверки, размещенный на домашней странице: https://depozitapunkts.lv/#vai-iepakojums-ieklauts.

2. Опорожните упаковку

При сдаче депозитной упаковки важно убедиться в том, что она полностью пуста. Таромат умеет определять вес сданной упаковки, и если в нем осталась даже пара глотков напитка, есть вероятность, что данная упаковка не будет принята.

Стоит добавить, что внутри упаковки могут находиться капли напитков, образовавшиеся в результате конденсирования, что не влияет на возможность сдать депозитную упаковку.

3. Поместите упаковку в таромат нижней частью вперед

Чтобы облегчить сдачу депозитной упаковки, на таромате размещена инструкция, указывающая на еще один существенный фактор – упаковку необходимо помещать в таромат дном вперед. Если покупатель торопится или не обращает внимания на инструкцию, то упаковка сдается неправильно и в результате таромат ее не принимает, поэтому стоит запомнить это простое, но важное условие.

В свою очередь, на инструкции к небольшим моделям тароматов, которые в основном установлены на заправочных станциях и в небольших магазинах, указан еще один важный нюанс – сдавать упаковку нужно штрихкодом вверх, чтобы датчики таромата могли его считать.

4. Помещайте в таромат только упаковку, а не руку целиком

Еще одна распространенная ошибка при сдаче пустой депозитной упаковки – помещение руки слишком глубоко в таромат. В таких случаях на экране появляется соответствующее уведомление для пользователя. Поэтому не забывайте, что в таромат нужно помещать только саму упаковку.

5. Восстановите исходную форму ПЭТ-бутылки

В результате температурных колебаний ПЭТ-упаковка может изменить форму, поскольку при разных температурах давление воздуха меняется. Из-за этого таромат может не принять упаковку. Но у данной проблемы есть очень простое решение – чтобы бутылка приняла свою изначальную форму, достаточно отвернуть крышку. Также напоминаем, что сдаваемую упаковку нельзя сплющивать, поскольку тогда таромат не сможет распознать штрихкод и депозитный знак, а также форму бутылки.

Если не сплющенную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, можете сообщить об этом оператору, отправив адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp.

6. Таромат нуждается в опорожнении или техническом обслуживании

Сами тароматы для продолжения функционирования и приема депозитных упаковок тоже нуждаются в обслуживании и уходе. Если таромат не опустошен или его датчики загрязнились, пустые депозитные упаковки могут не приниматься – в таких ситуациях на экране таромата появится соответствующее уведомление.

Несмотря на то, что работники магазина обязаны следить за состоянием таромата, регулярно опорожнять и чистить его, мы призываем население проявить понимание и в ситуациях, когда по вышеуказанным причинам сдать упаковку не удается, обращаться к работникам конкретного магазина, чтобы они провели необходимое обслуживание.