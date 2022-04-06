Видео ⟩ Мадонна записала видео в TikTok. Подписчики волнуются, все ли с ней в порядке
63-летняя королева поп-музыки Мадонна смутила поклонников своим последним видео в TikTok - ее поведение и внешний вид у многих вызвали беспокойство.
63-летняя королева поп-музыки Мадонна смутила поклонников своим последним видео в TikTok - ее поведение и внешний вид у многих вызвали беспокойство.
Пока шла церемония вручения наград "Грэмми", Мадонна, вероятно, находилась дома. В TikTok появилось 13-секундное видео, на котором певица в прозрачном топе медленно приближается к камере.
Лицо Мадонны заполняет почти весь кадр. Наконец она делает губами движения, напоминающие поцелуй - хоть ее губы двигаются, остальная часть лица Мадонны остается неизменной.
После публикации своеобразного видео подписчики и поклонники артистки выразили непонимание. Многие задались вопросом, в порядке ли Мадонна, других же испугал ее внешний вид.
Это не первый раз, когда активность певицы на социальных платформах приводит подписчиков в смущение. В конце 2021 года она опубликовала серию снимков, в которых выразила поддержку выбору женщин обнажить соски.
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