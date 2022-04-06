Берлин и Вильнюс: протесты против убийства мирных жителей в Украине
Акции против массовых убийств в городе Буче прошли в среду, 6 апреля, в Берлине и Вильнюсе. Участники воссоздали снимки убитых мирных жителей, сообщает "Медуза".
Акции против массовых убийств в городе Буче прошли в среду, 6 апреля, в Берлине и Вильнюсе. Участники воссоздали снимки убитых мирных жителей, сообщает "Медуза".
В Берлине акция прошла под лозунгом "Хватит обещать, начните действовать!". Участники требовали от властей немедленно ввести запрет на импорт российских нефти, газа и угля.
В Вильнюсе участники тоже напомнили о снимках разошедшихся по всему миру.
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