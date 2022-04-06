Берлин и Вильнюс: протесты против убийства мирных жителей в Украине

В Берлине акция прошла под лозунгом "Хватит обещать, начните действовать!". Участники требовали от властей немедленно ввести запрет на импорт российских нефти, газа и угля.

В Вильнюсе участники тоже напомнили о снимках разошедшихся по всему миру.