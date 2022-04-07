Лишение гражданства за поддержку военных преступлений: Сейм концептуально одобрил поправки

Сейм планирует принять эти поправки в окончательном чтении 21 апреля.

Поправки, предложенные Министерством юстиции, предусматривают лишение латвийского гражданства лиц, оказавших значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим деяния, в том числе преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю.

Редакция поправок, предложенная Минюстом, также предусматривает, что гражданство может быть аннулировано, если человек сам участвовал в такой деятельности.

Лишать гражданства можно будет только в том случае, если человек не становится лицом без подданства, то есть лишены его могут быть только лица с двойным гражданством, но не те, у кого гражданство Латвии единственное.

Предусматривается, что поддержка военных преступлений и участие в соответствующих мероприятиях должно быть установлено заключением органов госбезопасности.

Предложение Министерства иностранных дел предусматривает, что решение о лишении гражданства будет принимать Административный районный суд, а обжаловать его можно в Верховном суде.

Данный вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину 24 февраля. Принятие таких поправок дало бы государству основания рассматривать вопрос о лишении гражданства российского миллиардера Петра Авена.