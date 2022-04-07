Жителей призывают временно не покупать произведенную в Бельгии продукцию Kinder
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает временно не покупать произведенные в Бельгии шоколадные продукты Kinder, сообщает агентство LETA.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает временно не покупать произведенные в Бельгии шоколадные продукты Kinder, сообщает агентство LETA.
Решение принято, основываясь на информации, что предприятие Ferrero отозвало из торговли все шоколадные изделия под брендом Kinder, произведенные на заводе в Арлоне, в Бельгии, в период с 15 октября 2021 года по 10 января 2022 года, включая такие продукты, как шоколадные яйца Kinder Surprise с игрушками, поскольку они могут быть заражены бактериями сальмонеллы.
По имеющейся в распоряжении PVD информации, возможно, загрязненные продукты польский распространитель поставлял и предприятиям в Латвии, поэтому PVD запросила, но пока не получила информацию от польской контролирующей службы о конкретных названиях продуктов, партиях и предприятиях, которые их получили.
В то же время PVD начала проверки на латвийских предприятиях по распространению продуктов питания, а также связалась с крупнейшими торговыми сетями Латвии, чтобы убедиться, что в них в продаже недоступны произведенные на бельгийской фабрике продукты бренда Kinder.
Если потребитель уже приобрел произведенные в Бельгии продукты бренда Kinder, PVD призывает вернуть их обратно продавцу.
Как пишет Postimees, с заражением, в частности, связаны яйца Kinder Surprise, шоколадные конфеты и тройные упаковки яиц Kinder Surprise. Случаи были зарегистрированы в нескольких европейских странах: Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Швеции и Франции.
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