Жителей призывают временно не покупать произведенную в Бельгии продукцию Kinder

Решение принято, основываясь на информации, что предприятие Ferrero отозвало из торговли все шоколадные изделия под брендом Kinder, произведенные на заводе в Арлоне, в Бельгии, в период с 15 октября 2021 года по 10 января 2022 года, включая такие продукты, как шоколадные яйца Kinder Surprise с игрушками, поскольку они могут быть заражены бактериями сальмонеллы.

По имеющейся в распоряжении PVD информации, возможно, загрязненные продукты польский распространитель поставлял и предприятиям в Латвии, поэтому PVD запросила, но пока не получила информацию от польской контролирующей службы о конкретных названиях продуктов, партиях и предприятиях, которые их получили.

В то же время PVD начала проверки на латвийских предприятиях по распространению продуктов питания, а также связалась с крупнейшими торговыми сетями Латвии, чтобы убедиться, что в них в продаже недоступны произведенные на бельгийской фабрике продукты бренда Kinder.

PVD призывает потребителей перед покупкой продуктов бренда Kinder предприятия Ferrero проверять маркировку товара, на которой указана страна-производитель, и не приобретать его в случае, если продукт произведен в Бельгии.

Если потребитель уже приобрел произведенные в Бельгии продукты бренда Kinder, PVD призывает вернуть их обратно продавцу.

Как пишет Postimees, с заражением, в частности, связаны яйца Kinder Surprise, шоколадные конфеты и тройные упаковки яиц Kinder Surprise. Случаи были зарегистрированы в нескольких европейских странах: Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Швеции и Франции.