Чт, 7.04.2022
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Линда Озола, заместитель мэра Риги

Der Spiegel: разведка Германии перехватила переговоры российских военных в Буче

ФОТО: AP/Scanpix

Массовое убийство жителей в Буче было частью безжалостного плана армии России, сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на внешнюю разведку Германии, которой удалось перехватить переговоры российских военных.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила предполагаемые переговоры по радиосвязи российских военных, в которых содержится новая информация о бойне в пригороде Киева Буче.

Несмотря на то, что российская сторона отрицает убийство мирных жителей Бучи, данные BND полностью опровергают версию России.

В перехваченных переговорах один солдат России сообщает другому, что только что убил мирного жителя Бучи, который ехал на велосипеде. Судя по всему, речь идет об этом человеке (на фото).

ФОТО: Reuters/ScanPix

В другом разговоре мужчина, по данным Der Spiegel, утверждает, что украинских пленных сначала допрашивают, а потом расстреливают.

BND сообщает, что главную роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера.

В соответствии с показаниями местных жителей, сначала в город вошли молодые русские солдаты. После этого их сменили другие силы, в том числе чеченцы.

Тогда ситуация стала хуже, потому что российские солдаты начали убивать местных жителей без какой-либо причины.

Записи BND свидетельствуют о том, что это не были отдельные случаи или действия некоторых военнослужащих, которые стали неконтролируемыми.

Солдаты говорили об убийствах как о составляющей своей повседневной жизни.

Это свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военнослужащих и, возможно, это часть конкретной стратегии, чтобы среди мирных жителей посеять страх и подавить сопротивление, отмечает Der Spiegel.

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