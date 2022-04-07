Der Spiegel: разведка Германии перехватила переговоры российских военных в Буче

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила предполагаемые переговоры по радиосвязи российских военных, в которых содержится новая информация о бойне в пригороде Киева Буче.

Несмотря на то, что российская сторона отрицает убийство мирных жителей Бучи, данные BND полностью опровергают версию России.

В перехваченных переговорах один солдат России сообщает другому, что только что убил мирного жителя Бучи, который ехал на велосипеде. Судя по всему, речь идет об этом человеке (на фото).

ФОТО: Reuters/ScanPix

В другом разговоре мужчина, по данным Der Spiegel, утверждает, что украинских пленных сначала допрашивают, а потом расстреливают.

BND сообщает, что главную роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера.

В соответствии с показаниями местных жителей, сначала в город вошли молодые русские солдаты. После этого их сменили другие силы, в том числе чеченцы.

Тогда ситуация стала хуже, потому что российские солдаты начали убивать местных жителей без какой-либо причины.

Записи BND свидетельствуют о том, что это не были отдельные случаи или действия некоторых военнослужащих, которые стали неконтролируемыми.

Солдаты говорили об убийствах как о составляющей своей повседневной жизни.

Это свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военнослужащих и, возможно, это часть конкретной стратегии, чтобы среди мирных жителей посеять страх и подавить сопротивление, отмечает Der Spiegel.