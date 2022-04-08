Рейтинг партий: "Согласие" покидает тройку лидеров

"Новое Единство" обогнало "Согласие", которое в марте занимало четвертое место. На втором месте в рейтинге Союз зеленых и крестьян (СЗК), на третьем - Национальное объединение (НО).

На пятом месте в рейтинге партийное объединение "Для развития/За!" (AP), за ними следуют "Прогрессивные", Русский союз Латвии, "Консерваторы".

Далее "Латвия на первом месте", Латвийское объединение регионов, Stabilitātei, партии "Закон и порядок", "Республика", и замыкает опрос "За человеческую Латвию" (PCL).

На вопрос "Если бы завтра были выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали?" в марте за "Новое Единство" проголосовали бы 9,4% респондентов, за СЗК - 7,7%, за НО - 7,2%, а за "Согласие" - 6,7% избирателей, что на 3,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

При этом 5,4% респондентов проголосовали бы за "Для развития/За!", что на 0,8 процентных пункта меньше, чем месяц назад, 4,9% проголосовали бы за "Прогрессивных", что означает уменьшение на один процентный пункт, а число сторонников Русского союза Латвии увеличилось - если в марте за партию проголосовало 2,4% респондентов, то сейчас их количество увеличилось на 1,2 процентных пункта.

Если бы те, кто имеет право голоса, проголосовали так, как они указали в опросах, в Сейм, вероятно, вошли бы восемь партий, в том числе "Новое Единство", СЗК, НО, "Согласие", "Для развития/За!", "Прогрессивные", Русский союз Латвии и "Консерваторы".

При этом 29% опрошенных указали, что не знают, за кого голосовать. В свою очередь, 13% указали, что не будут участвовать в выборах в Сейм.

Опрос SKDS о партийной популярности был проведен в марте путем опроса 1820 жителей Латвии, имеющих право на участие в выборах.