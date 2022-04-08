Пт, 8.04.2022
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Александр Усик, украинский боксёр

Велосипедист после того, как его сбили, получил громадный счет за повреждение автомобиля

Велосипед после аварии. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Канадский велогонщик Бен Болигер оказался в очень сложной ситуации. Он попал в аварию в июле 2021 года и только недавно оправился от травм. А сейчас он получил письмо от автостраховщика с требованием возместить ущерб, причиненный владельцу автомобиля, в размере 3752 канадских долларов, или 2734 евро.

Житель Ванкувера Бен Болигер врезался в автомобиль, когда его водитель не остановился на знак "Стоп". Удар был достаточно сильным, чтобы велосипед развалился на две части, а Бен получил различные травмы. Включая сломанную руку, сломанную ногу и полную битого стекла спину в нескольких местах.

Как будто этого было недостаточно, и только что Бен получил письмо от государственной страховой компании ICBC (Страховая корпорация Британской Колумбии), в котором говорилось, что "наш клиент сообщил об аварии и, как упоминалось в нашей предыдущей переписке, вы несете ответственность за любой ущерб или травмы, нанесенные нашему застрахованному лицу".

"Вы управляли незастрахованным транспортным средством во время аварии. Это означает, что у вас нет страхового покрытия и вы должны возместить наши расходы по страховке", - говорится в письме и добавляется, что ремонт капота и ветрового стекла стоил 3752,01 канадских доллара.

Велосипедист попал в эту ситуацию из-за так называемого закона о страховании без вины, принятого в 2020 году. Водитель же оказался в выигрыше, потому что страховые взносы ниже, а страховщик обязан покрыть только убытки своего клиента, а не другой стороны. Поскольку велосипедист не был застрахован, он не может требовать какой-либо компенсации.

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