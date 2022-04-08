NEPLP заблокирует доступ к 16 российским сайтам

Решение было принято для защиты информационного пространства Латвии. К заблокированным сайтам относятся такие, как rbc.ru, mail.ru и 1tv.ru.

Сайты исчезнут из латвийского информационного пространства на следующей неделе.

"Большое спасибо депутатам Сейма за расширенные полномочия NEPLP, которые наконец дали возможность эффективно бороться против представителей некачественных услуг по запросу. Результаты будут видны общественности в ближайшее время", - пишет Аболиньш.

Он отмечает, что работа и мониторинг продолжаются.

Как сообщалось, Сейм в четверг, 7 апреля, в окончательном чтении принял инициированные Комиссией по национальной безопасности поправки к Закону об электронных СМИ, которые предоставляют NEPLP более широкие права по ограничению доступа к ранее контролируемым услугам.

Par Latvijas informatīvās telpas drošību pic.twitter.com/aJbkOiivm7 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) April 8, 2022