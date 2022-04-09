Ряд игроков сборной Латвии не сыграет на чемпионате мира по хоккею

После травмы восстанавливается вратарь Ивар Пунненов, который, возможно, не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира. Ещё один вратарь сборной Янис Калниньш отказался этой весной присоединяться к команде. О причинах отказа Витолиньш не сообщил.

Из-за травмы чемпионат мира пропустит защитник Увис Балинскис, которому потребуется операция плеча. Другой защитник сборной Оскар Цибульскис продолжает восстанавливаться после травмы. Его участие в турнире пока находится под вопросом.

Защитник Кристиан Рубин, скорее всего, не поможет сборной. В конце сезона у него заканчивается контракт и он задержится в Северной Америке до тех пор, пока не подпишет новый контракт.

Есть и хорошие новости - восстановились от травм защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс, которые уже тренируются с командой.

Напомним, ранее TVNET сообщал, что помочь сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею согласились игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Элвис Мерзликин, Теодор Блюгер и Рудольф Балцерс.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе "В" с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Норвегией, Великобританией и Австрией. В группе "А" будут представлены Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.