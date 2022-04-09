"Застрелили в плену." Последняя информация о гибели литовского режиссера Кведаравичюса в Мариуполе

"Он попал в плен к рашистам, которые затем расстреляли его. Тело режиссера оккупанты выбросили на улицу",

- написала омбудсмен.

Обстоятельства смерти режиссера ранее официально не обнародовались в связи с безопасностью его жены, которая, рискуя жизнью, вывезла тело из осажденного города и перевезла в Литву.

Новость о смерти Кведаравичюса появилась в литовских СМИ неделю назад. По первоначальной версии, в машину режиссера в Мариуполе попала ракета, однако почти сразу появилась новость о том, что режиссер был расстрелян после пленения россиянами.

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Кведаравичюса.

Мантас Кведаравичюс родился в 1976 году в Биржае, окончил исторический факультет Вильнюсского университета по специальности "археолог", имеет степень магистра социальной и культурной антропологии Оксфордского университета и докторскую степень социальной антропологии Кембриджского университета.

Снятый в 2011 году дебютный фильм Кведаравичюса "Барзак", рассказывающий о Чечне, стал одним из самых титулованных литовских документальных фильмов.

В 2016 году Кведаравичюс снял киноочерк "Мариуполь", а в 2019 году вышел его художественный фильм "Парфенон".