Вс, 10.04.2022
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Снос памятника в парке Победы: пойдет ли дело дальше разговоров?

Парк Победы. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вопрос сноса монумента в парке Победы в Риге пока удобен для обоих концов политического спектра. Политикам, которые время от времени громко голосовали за демонтаж памятника, было ясно, что дело не дойдет до конкретных действий из-за латвийско-российского соглашения. Как полторы недели назад на заседании напомнил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Кол (Нацобъединение), ранее комиссия не могла выдвинуть инициативу по сносу памятника, поскольку Латвия выполняет свои международные обязательства. Изменилась ли ситуация после начала жестокой войны России в Украине? Ответить на этот вопрос депутаты Сейма оказались не в состоянии и передали его Министерству юстиции.

Программа LTV De Facto напоминает, что каждый год 9 мая возложить цветы к памятнику в парке Победы приходят тысячи людей. Однако это событие стало гораздо бóльшим, чем просто память о павших. Это прекрасная возможность заполучить сторонников для политических сил, ориентированных на русскоязычный электорат. Также это и празднования, происходящие вопреки тому факту, что конец войны не явился для Латвии освобождением - за ним последовала долгая оккупация. Празднества 9 мая приобрели особенно грандиозный масштаб, когда мэром Риги стал Нил Ушаков ("Согласие"). 9 мая - это также возможность для Кремля распространить в русской среде свои символы и послания. Например, "лицо" референдума насчет русского языка в Латвии Владимир Линдерман пришел к памятнику 9 мая после аннексии Крыма с флагом самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Это и не только стало причиной нескольких дискуссий о сносе советского символа. А дальше всего пошла инициатива, выдвинутая в 2017 году Угисом Полисом, который на тот момент не был связан ни с одной политической силой, а сейчас является членом Национального объединения.

"Это очень болезненная тема для латвийского общества. Больно смотреть на монумент Победы с той точки зрения, что для большей части общества он связан с репрессиями, последовавшими за вторжением советских войск", - говорит автор инициативы.

В 2019 году Сейм подал комиссиям заявление с 10 000 подписями, но видимого продолжения не последовало. Не удалось даже создать рабочую группу. "Да, эта инициатива осталась замороженной", - заключает Полис. Сейчас, после вторжения России в Украину, ее рассмотрение возобновилось.

Инициативы демонтировать памятник каждый раз останавливаются на юристах. Избавиться от памятника не позволяет Соглашение о социальной защите российских военных пенсионеров, заключенное между Россией и Латвией. Оно было подписано в Москве в апреле 1994 года вместе с другими соглашениями, предусматривавшими вывод российской армии и определявшими статус радиолокационной станции "Скрунда".

Статья 13 подписанного в Москве соглашения предусматривает, что Латвия обеспечивает чистку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов. Литва и Эстония, например, не имеют таких обязательств.

Конкретный памятник в документе не упоминается. Однако после неудачной попытки подрыва монумента в 1997 году членами радикальной организации "Перконкрустс", в результате чего погибли двое из них, Россия и Латвия обменялись нотами, носившими секретный характер. По данным дипломатической службы, межгосударственное соглашение было связано и с памятником в парке Победы. За исполнением соглашения следит ОБСЕ.

"Понимая ситуацию, в которой мы находимся из-за агрессии России в Украине, мы призываем к решениям, не несущим угрозы международным обязательствам Латвии", - заявил заместитель госсекретаря МИД Атис Лотс на заседании комиссии Сейма по иностранным делам о демонтаже памятника.

Принимая во внимание, что через несколько дней после начала войны о демонтаже памятника заговорил министр юстиции Янис Борданс, депутаты комиссии поручили министерству предложить решения по сносу памятника. Как De Facto рассказал министр, специалисты готовят как минимум три возможных варианта.

"У меня такое ощущение, что поддержка [сноса] уже есть и что мои коллеги хотят это сделать, просто ранее была осторожность, боязнь неизвестности. Что я могу сказать МИД - это в значительной степени будет на их плечах, и в таких случаях они наверняка все еще могут выбирать, рисковать, пытаться. Но Минюст готов помочь найти решения", - сказал Борданс.

В интервью LTV на этой неделе судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле высказала мнение, что в условиях войны международные обязательства можно рассматривать по-разному: "Поскольку этот памятник однозначно посвящен советской армии, а армия РФ, которая в настоящее время нападает и убивает мирное население Украины, по сути является наследницей советской армии, монумент знаменует собой агрессора". Она призвала взглянуть на практику международного права, которая позволяет пересматривать международные соглашения.

По крайней мере часть депутатов воспринимает заявления адвоката в Сейме с надеждой, что еще не все кончено, и ждет предложений Минюста.

"Думаю, сейчас самое время найти решение. Если авторитетные юристы говорят, что война дает возможность по-другому взглянуть на договоры, ее нужно использовать", - считает Айнар Латковскис, председатель фракции Сейма "Новое Единство".

Марис Кучинскис, депутат Союза зеленых и крестьян и глава комиссии по национальной безопасности Сейма, также считает, что "настало время разобраться с этим цивилизованно и законно", имея в виду снос памятника.

В свою очередь председатель Национального объединения, депутат Сейма Райвис Дзинтарс в интервью LTV на этой неделе сказал: "Если бы это зависело от нас, этого символа уже не было бы".

Однако не все в парламенте придерживаются такой точки зрения. Лидер партии "Согласие" Янис Урбанович счел снос памятника провокационной идеей, еще когда она только появилась в Сейме. По его мнению, ничего не изменилось и сейчас: "Все действия вокруг памятника - из той же книжки с картинками. Наступает 9 мая - снова нужно сносить. Это происходит уже более 10 лет. Это у нас уже традиция". Урбанович считает, что вместо того, чтобы в одностороннем порядке выходить из соглашения, Латвия должна начать переговоры с Россией о его разрыве.

Можно с уверенностью предсказать, что Россия ни на что подобное не согласится и что переговоры зайдут в тупик.

Однако вопрос демонтажа памятника не только юридический. Депутат "Для развития/За!" Криста Баумане на комиссии по иностранным делам обратила внимание, что манипуляции вокруг памятника повысят напряженность в обществе. Взвесить эту тему призывает и исследователь из Латвийского университета Мартиньш Капранс.

"[Люди] думают, что мы сейчас снесем памятник и символ исчезнет. Символ уже в голове, это не кусок бетона. [Снос] никоим образом не решит проблему того, что у жителей Латвии разная социальная память, другие исторические представления, а практические последствия для наших этнических отношений будут гораздо более далеко идущими", - говорит Капранс.

Следует отметить, что в последние недели, после случая, когда памятник облили краской цветов украинского флага, активизировалась организация по охране памятника "Ночной дозор", одним из самых заметных участников которой является русский националист Евгений Осипов.

Минюст должен предложить свои решения по демонтажу памятника до 15 апреля.

Хотя судьба монумента еще не решена, ясно, что в этом году на 9 мая привычных торжеств в Латвии не будет. Сейм на этой неделе запретил в этот день проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, а неделю назад запретил их проведение ближе чем на расстоянии 200 метров от памятников советской армии.

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