Снос памятника в парке Победы: пойдет ли дело дальше разговоров?

"Это очень болезненная тема для латвийского общества. Больно смотреть на монумент Победы с той точки зрения, что для большей части общества он связан с репрессиями, последовавшими за вторжением советских войск", - говорит автор инициативы.
В 2019 году Сейм подал комиссиям заявление с 10 000 подписями, но видимого продолжения не последовало. Не удалось даже создать рабочую группу. "Да, эта инициатива осталась замороженной", - заключает Полис. Сейчас, после вторжения России в Украину, ее рассмотрение возобновилось.
Инициативы демонтировать памятник каждый раз останавливаются на юристах. Избавиться от памятника не позволяет Соглашение о социальной защите российских военных пенсионеров, заключенное между Россией и Латвией. Оно было подписано в Москве в апреле 1994 года вместе с другими соглашениями, предусматривавшими вывод российской армии и определявшими статус радиолокационной станции "Скрунда".
Статья 13 подписанного в Москве соглашения предусматривает, что Латвия обеспечивает чистку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов. Литва и Эстония, например, не имеют таких обязательств.
Конкретный памятник в документе не упоминается. Однако после неудачной попытки подрыва монумента в 1997 году членами радикальной организации "Перконкрустс", в результате чего погибли двое из них, Россия и Латвия обменялись нотами, носившими секретный характер. По данным дипломатической службы, межгосударственное соглашение было связано и с памятником в парке Победы. За исполнением соглашения следит ОБСЕ.
"Понимая ситуацию, в которой мы находимся из-за агрессии России в Украине, мы призываем к решениям, не несущим угрозы международным обязательствам Латвии", - заявил заместитель госсекретаря МИД Атис Лотс на заседании комиссии Сейма по иностранным делам о демонтаже памятника.
Принимая во внимание, что через несколько дней после начала войны о демонтаже памятника заговорил министр юстиции Янис Борданс, депутаты комиссии поручили министерству предложить решения по сносу памятника. Как De Facto рассказал министр, специалисты готовят как минимум три возможных варианта.
"У меня такое ощущение, что поддержка [сноса] уже есть и что мои коллеги хотят это сделать, просто ранее была осторожность, боязнь неизвестности. Что я могу сказать МИД - это в значительной степени будет на их плечах, и в таких случаях они наверняка все еще могут выбирать, рисковать, пытаться. Но Минюст готов помочь найти решения", - сказал Борданс.
В интервью LTV на этой неделе судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле высказала мнение, что в условиях войны международные обязательства можно рассматривать по-разному: "Поскольку этот памятник однозначно посвящен советской армии, а армия РФ, которая в настоящее время нападает и убивает мирное население Украины, по сути является наследницей советской армии, монумент знаменует собой агрессора". Она призвала взглянуть на практику международного права, которая позволяет пересматривать международные соглашения.
По крайней мере часть депутатов воспринимает заявления адвоката в Сейме с надеждой, что еще не все кончено, и ждет предложений Минюста.