Снос памятника в парке Победы: пойдет ли дело дальше разговоров?

"Думаю, сейчас самое время найти решение. Если авторитетные юристы говорят, что война дает возможность по-другому взглянуть на договоры, ее нужно использовать", - считает Айнар Латковскис, председатель фракции Сейма "Новое Единство".

Марис Кучинскис, депутат Союза зеленых и крестьян и глава комиссии по национальной безопасности Сейма, также считает, что "настало время разобраться с этим цивилизованно и законно", имея в виду снос памятника.

В свою очередь председатель Национального объединения, депутат Сейма Райвис Дзинтарс в интервью LTV на этой неделе сказал: "Если бы это зависело от нас, этого символа уже не было бы".

Однако не все в парламенте придерживаются такой точки зрения. Лидер партии "Согласие" Янис Урбанович счел снос памятника провокационной идеей, еще когда она только появилась в Сейме. По его мнению, ничего не изменилось и сейчас: "Все действия вокруг памятника - из той же книжки с картинками. Наступает 9 мая - снова нужно сносить. Это происходит уже более 10 лет. Это у нас уже традиция". Урбанович считает, что вместо того, чтобы в одностороннем порядке выходить из соглашения, Латвия должна начать переговоры с Россией о его разрыве.

Можно с уверенностью предсказать, что Россия ни на что подобное не согласится и что переговоры зайдут в тупик.

Однако вопрос демонтажа памятника не только юридический. Депутат "Для развития/За!" Криста Баумане на комиссии по иностранным делам обратила внимание, что манипуляции вокруг памятника повысят напряженность в обществе. Взвесить эту тему призывает и исследователь из Латвийского университета Мартиньш Капранс.

"[Люди] думают, что мы сейчас снесем памятник и символ исчезнет. Символ уже в голове, это не кусок бетона. [Снос] никоим образом не решит проблему того, что у жителей Латвии разная социальная память, другие исторические представления, а практические последствия для наших этнических отношений будут гораздо более далеко идущими", - говорит Капранс.

Следует отметить, что в последние недели, после случая, когда памятник облили краской цветов украинского флага, активизировалась организация по охране памятника "Ночной дозор", одним из самых заметных участников которой является русский националист Евгений Осипов.

Минюст должен предложить свои решения по демонтажу памятника до 15 апреля.

Хотя судьба монумента еще не решена, ясно, что в этом году на 9 мая привычных торжеств в Латвии не будет. Сейм на этой неделе запретил в этот день проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, а неделю назад запретил их проведение ближе чем на расстоянии 200 метров от памятников советской армии.