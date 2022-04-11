Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве

"Он туда отправится, информируя об этом Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", чтобы способствовать диалогу, сообщил пресс-секретарь Нехаммера.

В пресс-службе подтвердили, что он будет первым лидером европейского государства, который встретится с Путиным после 24 февраля, когда Путин приказал своей армии начать вторжение в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон за это время неоднократно связался по телефону с Путиным.

Австрия находится среди стран-участниц Европейского Союза, которые зависят от российских поставок газа и поэтому сдержанно относятся к возможностям установления эмбарго на энергоресурсы.

В субботу Нехаммер посетил Украину.