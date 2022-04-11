"Вечер в хату". Хованский выпустил первый ролик после тюрьмы

Ранее суд разрешил Хованскому пользоваться интернетом и выходить из дома с 18.00 до 10.00 часов. "Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким свободным", - написал Хованский в своих соцсетях.

"Ну, что - вечер в хату, арестанты!", - с этих слов начал ролик блогер. На протяжении всего видео Хованский шутил, смеялся и выглядел довольно бодрым.

В новом ролике блогер поблагодарил всех, кто слал ему письма, передачки и посещал судебные заседания. Хованский также заявил, что тюрьма его не изменила, при этом он добавил, что она не может никому пойти на пользу.

Он также добавил, что сделает ролики, посвящённые тюремному быту и уже анонсировал запись видео про то, как правильно заварить чефир. Тем не менее, по мнению Хованского, выпускать ролики только о жизни в СИЗО было бы неразумно. "Не хочется превращаться в Руслана Соколовского, который после тюрьмы делал ролики только о тюрьме", - сообщил блогер.

Напомним, российского блогера Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что исполнение было и позже, вплоть до 2020 года. Есть несколько свидетелей, которые якобы слышали строки в 2018 году.

Юрий Хованский был арестован 9 июня 2021 года. В конце декабря суд отпустил блогера домой.