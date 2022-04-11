ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении России
Главы МИД Дании и Литвы - Йеппе Кофод и Габриэлюс Ландсбергис - заявили, что страны-члены Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России.
Главы МИД Дании и Литвы - Йеппе Кофод и Габриэлюс Ландсбергис - заявили, что страны-члены Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России.
"Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, на этот раз сработает", - заявил Ландсбергис журналистам в Люксембурге, где пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Кофод не стал говорить прямо, будет ли в шестом пакете запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся "энергетического сектора", сообщает CNN.
Пятый пакет санкций был введен в действие 8 апреля. Он включает в себя запрет на импорт российского угля, доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).
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