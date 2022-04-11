ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении России

"Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, на этот раз сработает", - заявил Ландсбергис журналистам в Люксембурге, где пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Кофод не стал говорить прямо, будет ли в шестом пакете запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся "энергетического сектора", сообщает CNN.

Пятый пакет санкций был введен в действие 8 апреля. Он включает в себя запрет на импорт российского угля, доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).