Пн, 11.04.2022
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ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении России

Флаг Евросоюза в Брюсселе, где в эти дни собираются министры иностранных дел стран ЕС ФОТО: REUTERS/Yves Herman

Главы МИД Дании и Литвы - Йеппе Кофод и Габриэлюс Ландсбергис - заявили, что страны-члены Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций в отношении России.

"Я рад, что Европейская комиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, на этот раз сработает", - заявил Ландсбергис журналистам в Люксембурге, где пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Кофод не стал говорить прямо, будет ли в шестом пакете запрет на импорт российской нефти, но дал понять, что ограничительные меры коснутся "энергетического сектора", сообщает CNN.

Пятый пакет санкций был введен в действие 8 апреля. Он включает в себя запрет на импорт российского угля, доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).

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