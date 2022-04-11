Пн, 11.04.2022
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Светлана Тихановская

Ушаков: повреждения на памятнике в парке Победы носят декоративный характер

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Четыре года назад на памятнике в парке Победы были констатированы дефекты декоративного свойства, сообщил агентству LETA бывший мэр Риги, депутат Европарламента (ЕП) Нил Ушаков.

Как сообщалось ранее, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис сегодня заявил, что комплекс памятника советским воинам в парке Победы признан небезопасным, поэтому столичное самоуправление установит ограждения вокруг него. Департамент городского развития Рижской думы в своем заключении постановил, что техническое состояние памятника ухудшилось и он стал небезопасным для людей.

Ушаков отметил, что в 2018 году был сделан вывод о повреждении отдельных каменных отделочных плит опорных стен. Кроме того наблюдалось расслоение некоторых пластин, а также их выпадение на некоторых участках.

"Если память мне не изменяет, элементы на фасаде памятника и отдельные пластины были повреждены или отделились, поэтому теоретически можно предположить, что какая-либо из них могла бы отвалиться", - сказал евродепутат.

Он подчеркнул, что повреждения по сути носят декоративный характер. А если говорить о них с позиции угрозы безопасности, то в свое время, например, в сквере у театра Дайлес, являющемся государственной собственностью, дела обстояли несравненно хуже.

"Поэтому говорить о том, что памятник может угрожать безопасности людей, было бы некорректно.

Речь идет о недостатках декоративного свойства, которые были обнаружены в 2018 году. Действительно, были выявлены элементы, которые было необходимо прикрепить, чтобы они не отвалились от фасада, и дело было бы сделано", - сказал бывший мэр Риги.

Как сообщали ранее представители Рижской думы, Рижское агентство памятников в понедельник установит вокруг памятника ограждения до принятия дальнейших решений.

Стакис подчеркнул, что Рижская дума получила письмо от комиссии Сейма по иностранным делам, на которое оперативно отреагировала и провела осмотр комплекс памятника в парке Победы.

Объект огорожен, чтобы не представлять угрозы для жителей из-за ненадлежащего технического состояния. Стакис пояснил, что самоуправление не предусмотрело в бюджете этого года средства на реконструкцию объекта.

"На уровне Сейма и правительства в настоящее время также ведутся дискуссии о дальнейшей судьбе этого объекта. Прежде чем принимать решение о каких-либо дальнейших действиях, необходимо сначала уточнить у законодателя и ответственных министерств, что будет с этим комплексом. А до тех пор он будет огорожен", - сказал Стакис.

31 марта 2022 года и 5 апреля 2022 года управление строительного контроля департамента городского развития Рижской думы повторно проинспектировало объект. Ранее памятник был осмотрен в 2018 году, и уже тогда был сделан вывод о том, что для устранения риска безопасности и жизни прохожих необходимо установить временные ограждения в местах возможного выпадения плит.

Согласно новому заключению департамента городского развития Рижской думы, за эти годы техническое состояние объекта еще более ухудшилось. Плиты во многих местах уже отвалились, а у существующих наблюдается эрозия креплений и рассыпание. Облицовка также повреждена на поверхности боковых стен платформы, в результате чего конструкция подверглась воздействию атмосферных осадков. В ходе визуальных осмотров были установлены повреждения или отсутствие решеток некоторых водосточных желобов вокруг платформы памятника, что создает опасность падения и травмирования пешеходов.

Кроме того, были осмотрены помещения, расположенные внутри платформ памятника. При осмотре данной группы помещений в их внутренних стенах были обнаружены значительные трещины.

С учетом установленных обстоятельств Рижскому агентству памятников было поручено немедленно ограничить опасные участки опорных стен объекта с целью предотвращения угрозы здоровью и жизни людей, а также незамедлительно устранить дефекты водосточных желобов.

Агентству также поручено в течение шести месяцев провести технический осмотр площадок и несущих конструкций с целью оценки их прочности, несущей способности и подготовить заключение о техническом осмотре.

В случае необходимости управление строительного контроля примет решение о дальнейших мерах по обеспечению соответствия объекта требованиям.

Как сообщалось, на заседании комиссии Сейма по иностранным делам 30 марта представители МИД пояснили, что обязательства Латвии в отношении памятника были включены в один из четырех пакетов соглашений, которыми также был предусмотрен вывод Российской армии из Латвии в 1994 году.

После продолжительных обсуждений на заседании было решено, что комиссия Сейма по иностранным делам обратится в Министерство юстиции, чтобы выяснить суть правового предложения с его стороны. Ожидается, что к середине апреля у Минюстра будет согласованная с правительством концепция во избежание ситуации, что какое-либо другое министерство впоследствии выступит против позиции Минюста.

Учитывая, что инициатива жителей по данному вопросу ранее была внесена в комиссию по образованию, культуре и науке, планируется совместное заседание двух комиссий.

В коалиционной дискуссии о будущем памятника в парке Победы мнения разошлись, заявил лидер "Консервативных", министр юстиции Янис Борданс.

Политик указал, что коалиция поддержала его предложение возобновить начатую комиссией по иностранным делам в 2019 году работу, чтобы подготовить варианты решения в связи с этим памятником.

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