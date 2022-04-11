Ушаков: повреждения на памятнике в парке Победы носят декоративный характер

Речь идет о недостатках декоративного свойства, которые были обнаружены в 2018 году. Действительно, были выявлены элементы, которые было необходимо прикрепить, чтобы они не отвалились от фасада, и дело было бы сделано", - сказал бывший мэр Риги.

Как сообщали ранее представители Рижской думы, Рижское агентство памятников в понедельник установит вокруг памятника ограждения до принятия дальнейших решений.

Стакис подчеркнул, что Рижская дума получила письмо от комиссии Сейма по иностранным делам, на которое оперативно отреагировала и провела осмотр комплекс памятника в парке Победы.

Объект огорожен, чтобы не представлять угрозы для жителей из-за ненадлежащего технического состояния. Стакис пояснил, что самоуправление не предусмотрело в бюджете этого года средства на реконструкцию объекта.

"На уровне Сейма и правительства в настоящее время также ведутся дискуссии о дальнейшей судьбе этого объекта. Прежде чем принимать решение о каких-либо дальнейших действиях, необходимо сначала уточнить у законодателя и ответственных министерств, что будет с этим комплексом. А до тех пор он будет огорожен", - сказал Стакис.

31 марта 2022 года и 5 апреля 2022 года управление строительного контроля департамента городского развития Рижской думы повторно проинспектировало объект. Ранее памятник был осмотрен в 2018 году, и уже тогда был сделан вывод о том, что для устранения риска безопасности и жизни прохожих необходимо установить временные ограждения в местах возможного выпадения плит.

Согласно новому заключению департамента городского развития Рижской думы, за эти годы техническое состояние объекта еще более ухудшилось. Плиты во многих местах уже отвалились, а у существующих наблюдается эрозия креплений и рассыпание. Облицовка также повреждена на поверхности боковых стен платформы, в результате чего конструкция подверглась воздействию атмосферных осадков. В ходе визуальных осмотров были установлены повреждения или отсутствие решеток некоторых водосточных желобов вокруг платформы памятника, что создает опасность падения и травмирования пешеходов.

Кроме того, были осмотрены помещения, расположенные внутри платформ памятника. При осмотре данной группы помещений в их внутренних стенах были обнаружены значительные трещины.

С учетом установленных обстоятельств Рижскому агентству памятников было поручено немедленно ограничить опасные участки опорных стен объекта с целью предотвращения угрозы здоровью и жизни людей, а также незамедлительно устранить дефекты водосточных желобов.

Агентству также поручено в течение шести месяцев провести технический осмотр площадок и несущих конструкций с целью оценки их прочности, несущей способности и подготовить заключение о техническом осмотре.

В случае необходимости управление строительного контроля примет решение о дальнейших мерах по обеспечению соответствия объекта требованиям.

Как сообщалось, на заседании комиссии Сейма по иностранным делам 30 марта представители МИД пояснили, что обязательства Латвии в отношении памятника были включены в один из четырех пакетов соглашений, которыми также был предусмотрен вывод Российской армии из Латвии в 1994 году.

После продолжительных обсуждений на заседании было решено, что комиссия Сейма по иностранным делам обратится в Министерство юстиции, чтобы выяснить суть правового предложения с его стороны. Ожидается, что к середине апреля у Минюстра будет согласованная с правительством концепция во избежание ситуации, что какое-либо другое министерство впоследствии выступит против позиции Минюста.

Учитывая, что инициатива жителей по данному вопросу ранее была внесена в комиссию по образованию, культуре и науке, планируется совместное заседание двух комиссий.

В коалиционной дискуссии о будущем памятника в парке Победы мнения разошлись, заявил лидер "Консервативных", министр юстиции Янис Борданс.

Политик указал, что коалиция поддержала его предложение возобновить начатую комиссией по иностранным делам в 2019 году работу, чтобы подготовить варианты решения в связи с этим памятником.