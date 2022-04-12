Рената Литвинова из Парижа: "Мама и много кто ждут меня в Москве…"

55-летняя Рената Литвинова активно ведет Telegram-канал, в котором делится моментами жизни в Париже. Актриса скучает по Москве. Сегодня о доме звезде напомнили птицы, которых она ласково называет по прозвищу домашнего питомца - голубя Сережа.

"Выход в город. Встретила моих Сереж из прошлой мирной московской жизни. Такой раскосяк. Здесь кажущийся мир: выборы французского президента, кафе и кофе, но каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…" - пишет блондинка.

Напомним, по данным СМИ Рената Литвинова приобрела квартиру в Париже, чтобы быть ближе к дочери, которая обучалась в местной школе, а сейчас является студенткой Королевской академии изящных искусств Антверпена. Но ходят слухи, что Литвинова якобы много лет встречается с миллионером, который оплачивает любые ее капризы.