Вт, 12.04.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского

В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России

Hesburger. ФОТО: Elmo Riig

Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России. Согласно информации Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

В пресс-релизе Hesburger сообщает, что

местным предпринимателям были разосланы уведомления, в которых говорится, что они должны незамедлительно закрыть рестораны.

У финской сети также есть семь ресторанов в Киеве.

"Насколько нам известно, все наши украинские сотрудники живы. Рестораны также не были разрушены в ходе боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов", - заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.

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