В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России

В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России. Согласно информации Hesburger , процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.

"Насколько нам известно, все наши украинские сотрудники живы. Рестораны также не были разрушены в ходе боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов", - заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.