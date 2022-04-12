В течение апреля Hesburger закроет свои рестораны в России
Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
Hesburger закроет все свои рестораны в России в течение апреля, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
В марте сеть ресторанов быстрого питания объявила о закрытии своей деятельности в России. Согласно информации Hesburger, процесс закрытия идет медленно из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических вопросов.
В пресс-релизе Hesburger сообщает, что
У финской сети также есть семь ресторанов в Киеве.
"Насколько нам известно, все наши украинские сотрудники живы. Рестораны также не были разрушены в ходе боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасным для сотрудников и клиентов", - заявил в пресс-релизе исполнительный директор компании Кари Салмела.
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