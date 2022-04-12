Украинский омбудсмен: Изнасилованы 25 девушек в возрасте от 14 лет, девять - беременны

"Российские солдаты сказали им, что будут насиловать их так, что они больше никогда не захотят сексуальных отношений ни с одним мужчиной, чтобы у них не рождались украинские дети", - сказала Денисова.

По ее словам, женщины звонят на телефоны помощи. Среди звонивших была 25-летняя женщина, 16-летнюю сестру которой изнасиловали на улице у нее на глазах.

Однако реальный объем зверств установить сложно. "В данный момент это неизвестно, так как не все хотят говорить, что с ними произошло. Пока что большинство звонят, чтобы получить психологическую помощь, поэтому мы не можем регистрировать их как преступления, пока не даны показания [в полиции]", - указала Денисова.

ФОТО: Reuters/ScanPix

50-летняя Анна (имя изменено) рассказала журналистам ВВС, что 7 марта к ней домой примерно в 70 километрах от Киева вломились российские военнослужащие. Дома в тот момент были она и ее муж.

"Пригрозив оружием, [солдат] увел меня в дом неподалеку. Он приказал: "Снимай одежду, или я тебя пристрелю". Он продолжал угрожать, что убьет меня, если не буду делать то, что он требует. Затем он начал меня насиловать, - рассказала Анна. Пока он меня насиловала, пришли еще четверо солдат. Я подумал, что со мной кончено. Но они увели его. После этого я его не видела".

Анна вернулась домой, мужа она нашла раненым - с огнестрельным ранением в живот. "Он пытался бежать за мной и спасти меня, но в него начали стрелять", - сказала Анна.

Они спрятались в доме у соседей, и два дня спустя муж Анны от полученных ранений умер. Его не могли доставить в больницу из-за обстрелов.

Денисова указала, что Украина хочет, чтобы ООН создала особый трибунал, на котором Владимира Путина будут судить за совершенные Россией военные преступления, в том числе и изнасилования.

На прошлой неделе Денисова сообщила о случае, когда в Буче 14-летнюю девочку изнасиловали пятеро российских солдат, в результате чего она забеременела. На глазах у матери был изнасилован и 11-летний мальчик. Мать была привязана к стулу, и ей пришлось смотреть на это, сказала Денисова.

В соцсетях распространялось видео, на котором, возможно, служащий в Украине российский военнослужащий Алексей Бычков совершает насилие по отношению к ребенку. Согласно информации портала "Вот так", мужчина, которых хотел продать видео в "дарквебе", был задержан в России 9 апреля.

Галерея: Война в Украине

Руководитель "ООН-Женщины" Сима Сами Бахус в понедельник предупредила Совет безопасности ООН, что в контексте войны в Украине приходит все больше информации о сексуальном насилии по отношению к женщинам и детям.

В 2008 году Совбез ООН принял резолюцию номер 1820, в которой сексуальное насилие признается оружием и тактикой войны. Указывается, что изнасилование и другое сексуальное насилие может быть военным преступлением, преступлением против человечности или важным аспектом геноцида.

Галерея: Война в Украине

В условиях войны проверить достоверность информации, предоставляемой какой-либо из сторон, не представляется возможным.