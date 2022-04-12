Жители ДНР уже 50 дней прячутся от принудительной мобилизации. Вот рассказ одного из них
"Всех мужчин пускают на пушечное мясо". Многие жители ДНР уже 50 дней прячутся от принудительной мобилизации на войну. Вот рассказ одного из них.
"Всех мужчин пускают на пушечное мясо". Многие жители ДНР уже 50 дней прячутся от принудительной мобилизации на войну. Вот рассказ одного из них.
В самопровозглашенных ЛНР и ДНР всеобщую мобилизацию объявили за несколько дней до российского вторжения в Украину. Она продолжается до сих пор. "Медуза" поговорила с жителем Донецка (он просил не раскрывать своего имени) о том, как в городе уже 50 дней идут облавы на призывников.
"Атмосфера паранойи. Город превратился в призрак"
Я боюсь рассказывать о себе. Но если коротко, мне двадцать два года. В прошлом году я закончил университет, но на кого учился - говорить не буду из соображений безопасности. Родился в Луганске, но всю жизнь провел в Донецке. У нас маленький город - даже того, что я сказал при всей размытости, может быть достаточно, чтобы меня вычислили. Я согласился дать интервью от безысходности. Я не вижу здесь жизни.
Все началось в конце февраля. Я занимался в тот день разными делами. Вдруг начали выть сирены по всему городу, а когда сел в машину, по радио услышал объявление об эвакуации. Поехал в магазин, сделал как можно больше запасов, снял деньги с банкомата и после этого домой. Созвонился со своей девушкой, мамой, переговорил с семьей. С тех пор я сижу дома.
Из-за массового призыва [на войну] практически все мужское население, вне зависимости от лояльности или политических убеждений, сейчас просто прячется. Все сидят дома. Никто не выходит [на улицу]. Никто. Призыв затрагивает всех до шестидесяти лет. Моему отцу всего лишь пятьдесят два, он укрывается со своими родителями у себя дома.
Сейчас пошли слухи, что начался поквартирный обход. Уже дело даже не в повестках, и не в ловле тех, кто попался на улице. Они [представители ДНР] ходят по квартирам. Не знаю, выбивают двери или нет, но ищут призывников. Поэтому каждый раз когда слышатся мужские голоса, шаги и тому подобное, это очень настораживает.
Атмосфера паранойи. Город превратился в призрак. Когда я последний раз выглядывал [в окно] несколько недель назад, улицы были абсолютно пустыми. Все что видно - патрульные пару раз в день и может бабушка какая-то. Все.
"Окна я закрыл полностью, чтобы не пропускать какой-либо свет"
Я живу довольно близко к линии фронта. Моя квартира - это маленький бункер, только с гипсокартонными стенами.
Пришлось опустошить эти стены. Раньше висели мои фотографии, картины, часы, но почти все попадало из-за обстрелов. Прилетает достаточно близко.
Удары были слышны всегда, все восемь лет, но не так, как сейчас. Слышатся залпы, "Грады"… Недавно прошла первая гроза этой весны, и я не сразу даже понял, что это был настоящий дождь с громом, потому что так часто [стреляют], что это превратилось в белый шум.
Я прячусь один. Раз в неделю ко мне приходят либо мама, либо девушка, либо бабушка. Соседям сказали, что я выехал, а в мою квартиру они просто приходят убираться. Они приносят мне еду, мы разговариваем около часа. Раньше они приходили чаще, раз в два дня, но со временем увеличилось количество комендатуры, увеличилось количество обстрелов, и родным пришлось урезать количество визитов. Приходится это делать во время утреннего час пика, когда труднее выследить отдельную машину на улице. Иначе будут задавать вопросы, проверять телефоны.
Когда мама и бабушка приходят, то спрашивают у меня какие-то новости, потому что я сижу в интернете. Я рассказываю им, после этого они особо не хотят со мной разговаривать, потому что никаких хороших новостей нет. Получается, поговорим, их настроение тихонько сходит на нет, и "все, пока".
Окна в квартире я закрыл полностью, чтобы не пропускать какой-либо свет. Крестиком скотч, поверх него еще несколько простыней и одеял. В комнате очень-очень темно.
В прихожей у двери скопилось очень много мусора, потому что я не могу выходить и выбрасывать его. А те, кто приносит мне припасы, не могут его выносить: если увидят людей с мусором на улице, появятся вопросы, подозрение, что покрывают. Вот я и сижу в вонючей маленькой квартире. Электричество - ну, как вам сказать? Через раз. Бывает, что по полдня или день приходится сидеть без него.
Стало тяжело, когда начали отключать воду. Это было в конце февраля. Раз в пару дней на три часа - официальный режим подачи. Отопление выключили раньше срока, якобы из-за военных обстоятельств.
"Создается видимость, что это все добровольно"
Уже очень много кого забрали. Например, всех студентов - их призвали под угрозой немедленного исключения в самом начале войны. А на предприятиях брали документы и создавали списки [подлежащих призыву]. У моего друга отец болеет диабетом, лежит в стационаре. Туда постоянно приходят и пытаются добиться, чтобы его выписали и отправили на фронт. Человеку пятьдесят с чем-то лет. На его диабет им похер.
Недавно мне позвонил мой дядя, который работает в одной из госструктур Луганска, и рассказал, что командование войск РФ якобы недовольно набором призывников из Донецка - что тут жалеют местных и не так много берут, как могли бы, в квоту не вписываются. Он меня предупредил, чтобы я прятался еще сильнее.
В местных группах есть видео автозаков с военной комендатурой на улицах Донецка. А что такое военная комендатура? Это не дядя в фуражке, который тебе предложит пойти в армию. Это человек с автоматом, говорящий: "Все. Давай. Че не на войне? Почему нет?". Если сопротивляешься, то берут за подмышки.
Создается видимость, что это все добровольно. Что все - добровольцы. На самом деле даже те, кто при деньгах, не могут уехать [из ДНР]. Мой шеф на работе вроде человек достаточно большой - а нет. Все здесь застряли.
Даже если можно было бы проплатить ДНР [чтобы сбежать], на той стороне поймают = в России. А со стороны Украины, даже если бы не было эскалации и линии фронта, во-первых, граница закрыта, а во-вторых, за восемь лет ее обложили таким количеством мин, там столько всякого говна. Невозможно пробиться, это суицид.
"Все ощущается как дурной сон, у которого нет ни начала, ни конца"
Что изменилось с начала боевых действий - угасла надежда. Какие бы у меня проукраинские позиции ни были, я понимаю, что если они [украинские военные] зайдут сюда, то здесь всем ***** [конец]. Потому что днровцы как масло на куске хлеба - они распределены равномерно по всему городу, у них на каждой улице по несколько баз. Поэтому при использовании артиллерии - а это неизбежно - сами понимаете…
Я может быть, очень несуразно речь ставлю. Я очень давно не вел длинную беседу с человеком, используя голос. Вы меня простите.
Я очень устал. Сидишь в четырех стенах, в любой момент могут прийти и забрать. Это не сравнимо с обычным призывом. Призыв был и до эскалации, но именно сейчас… я даже не знаю как сказать… просто всех мужчин тут пускают на пушечное мясо.
У меня есть друзья (в основном, бывшие одноклассники), которые приближены к властям ДНР. От их родственников я знаю про обращение с призывниками. Старшие волонтеры-ополченцы ДНР, которые были в войсках еще до начала конфликта, используют призывников как расходный материал, чтобы обеспечить себе безопасные условия на фронте.
* * *
Отвлекаться на что-то - играть в компьютер, смотреть аниме - не вариант, когда ты сидишь и слушаешь, чтобы не пришел никто лишний. Нужно сразу все выключить и спрятаться. Постоянное напряжение. Сплю маленькими интервалами, наверное, часа по два. Меня либо будят залпы, либо я просыпаюсь от кошмаров.
Все ощущается как дурной сон, у которого нет ни начала, ни конца. Существуем на автомате. Иногда, ну, принесут покушать что-то вкусного. А так отвлечения не работают. Мой друг говорит, что пьет. Он живет в пригороде, еду ему носит его подруга. Пьет каждый день, чтобы успокаивать себя. Из общения с ним у меня сложилось впечатление, что у него поехала крыша.
У меня с алкоголем не ладится, поэтому я просто сижу. Контакт я почти со всеми на сегодняшний день потерял. Надеюсь, что люди, которые здесь живут, смогут, если не жить у себя дома в мире, то хотя бы смогут сбежать. Даже это - привилегия, которой у большой части населения нет.
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