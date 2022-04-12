Жители ДНР уже 50 дней прячутся от принудительной мобилизации. Вот рассказ одного из них

Из-за массового призыва [на войну] практически все мужское население, вне зависимости от лояльности или политических убеждений, сейчас просто прячется. Все сидят дома. Никто не выходит [на улицу]. Никто. Призыв затрагивает всех до шестидесяти лет. Моему отцу всего лишь пятьдесят два, он укрывается со своими родителями у себя дома.

Сейчас пошли слухи, что начался поквартирный обход. Уже дело даже не в повестках, и не в ловле тех, кто попался на улице. Они [представители ДНР] ходят по квартирам. Не знаю, выбивают двери или нет, но ищут призывников. Поэтому каждый раз когда слышатся мужские голоса, шаги и тому подобное, это очень настораживает.

Атмосфера паранойи. Город превратился в призрак. Когда я последний раз выглядывал [в окно] несколько недель назад, улицы были абсолютно пустыми. Все что видно - патрульные пару раз в день и может бабушка какая-то. Все.

"Окна я закрыл полностью, чтобы не пропускать какой-либо свет"

Я живу довольно близко к линии фронта. Моя квартира - это маленький бункер, только с гипсокартонными стенами.

Пришлось опустошить эти стены. Раньше висели мои фотографии, картины, часы, но почти все попадало из-за обстрелов. Прилетает достаточно близко.

Удары были слышны всегда, все восемь лет, но не так, как сейчас. Слышатся залпы, "Грады"… Недавно прошла первая гроза этой весны, и я не сразу даже понял, что это был настоящий дождь с громом, потому что так часто [стреляют], что это превратилось в белый шум.

Я прячусь один. Раз в неделю ко мне приходят либо мама, либо девушка, либо бабушка. Соседям сказали, что я выехал, а в мою квартиру они просто приходят убираться. Они приносят мне еду, мы разговариваем около часа. Раньше они приходили чаще, раз в два дня, но со временем увеличилось количество комендатуры, увеличилось количество обстрелов, и родным пришлось урезать количество визитов. Приходится это делать во время утреннего час пика, когда труднее выследить отдельную машину на улице. Иначе будут задавать вопросы, проверять телефоны.

Когда мама и бабушка приходят, то спрашивают у меня какие-то новости, потому что я сижу в интернете. Я рассказываю им, после этого они особо не хотят со мной разговаривать, потому что никаких хороших новостей нет. Получается, поговорим, их настроение тихонько сходит на нет, и "все, пока".

Окна в квартире я закрыл полностью, чтобы не пропускать какой-либо свет. Крестиком скотч, поверх него еще несколько простыней и одеял. В комнате очень-очень темно.