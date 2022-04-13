Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. Кремль отказался

В своем видеообращении президент Украины сказал: "Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!".

Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени".

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели такую ​​возможность", - закончил Зеленский.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что в Кремле не знают, хочет ли Медведчук такого обмена.

Также президент Украины озвучил потери российской армии. По его словам, они приближаются к 20 000 человек: "Общий список "двухсотых" для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч человек.

Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат".

Как ранее сообщалось, накануне в Украине задержали "кума Путина" Виктора Медведчука.