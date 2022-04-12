В Украине задержан "кум Путина" Виктор Медведчук. Он сбежал из-под ареста в начале войны

"Проведена спецоперации благодаря СБУ", - написал Зеленский, пообещав раскрыть подробности позднее.

Весной 2021 года генпрокурор Украины обвинил Медведчука в госизмене, суд отправил того под домашний арест. После начала военной интервенции России в Украину, политик покинул место, где обязан был находиться по решению суда. Представители Медведчука утверждали, что он не покидал Киев. В марте этого года деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Украине оказалась приостановлена.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о задержании Медведчука. "Ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений… Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, профессионально или непрофессионально генерится", - сказал он.

Медведчук считался одним из влиятельнейших пророссийских политиков в Украине. В СМИ его не раз называли "кумом" главы РФ Владимира Путина. В 2019 году против Медведчука уже было возбуждено дело о госизмене, однако оно так и не дошло до суда.

По делу вместе с Медведчуком также проходит его соратник Тарас Козак. Они оба подозреваются в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны спецслужбам РФ и антиукраинской деятельности.