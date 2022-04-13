Кариньш: Европе надо вводить новые санкции против России

Центральным вопросом в этих переговорах в настоящее время являются санкции в отношении энергоресурсов России, признал Кариньш, добавив, что, по его мнению, вопросы санкций продвигаются очень медленно, хотя Европе явно удалось добиться видимого прогресса.

Говоря о Латвии в контексте отказа от российского газа, Кариньш напомнил, что ближайшая цель - договориться с Эстонией и Финляндией об участии в проекте терминала сжиженного газа в Палдиски, потому что это даст возможность в следующем году не покупать газ у России.

Следующей целью является терминал сжиженного газа в Латвии, который мог бы обеспечить более дешевую услугу, чем в Литве и Эстонии, так как его планируется подключить к Инчукалнскому газохранилищу, чтобы поставляемый газ не приходилось хранить непосредственно на самом терминале.

Такой проект может быть завершен примерно в течение двух лет, и Министерство экономики в течение месяца представит правительству окончательную рекомендацию или промежуточный отчет о том, какое из предложений окажется более выгодным с экономической точки зрения.

Говоря о ценах на газ, Кариньш признал, что сейчас их очень сложно прогнозировать. Правительство поставило задачу по поиску поставщиков газа. Как только этот процесс завершится и станет очевидна цена закупленного газа, правительство рассмотрит вопрос о необходимости новых мер по поддержке домохозяйств.

На этой неделе Кариньш также разговаривал с министром охраны окружающей среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, который пообещал внести коррективы в решение о государственной поддержке для замены отопительных котлов, чтобы ее можно было применять к фактически имеющимся в Латвии котлам.

Также 13 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посетил студию TVNET:



