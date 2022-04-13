"Мы с Путиным не настолько глупы": Лукашенко о присоединении к России

"Говорят, что Беларусь включат в состав России.

Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами.

Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее", - заявил Александр Лукашенко

Лукашенко, оказавший значительную поддержку войне России в Украине, по приглашению Путина посещает российский Дальний Восток и побережье Тихого океана.

В отличие от Лукашенко международные политические эксперты рассматривают присоединение Беларуси к России как вполне реальную возможность. После оспариваемых президентских выборов 2020 года, на которых Лукашенко объявил себя победителем, Минск становится все более и более зависимым от Москвы.

Россия и Беларусь уже образовали единое государство, но многие в обеих странах обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Беларусь, которая экономически полностью зависит от нее.

В настоящее время Беларусь практически полностью изолирована на международном уровне и попала в финансовую и военную зависимость от России.

Хотя Путина неоднократно обвиняли в попытке восстановить распавшийся более 30 лет назад Советский Союз, сам он отрицает подобные обвинения. При этом он считает, что распад СССР был "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".