"Мы с Путиным не настолько глупы": Лукашенко о присоединении к России
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о включении своей страны в состав России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о включении своей страны в состав России.
"Говорят, что Беларусь включат в состав России.
Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее", - заявил Александр Лукашенко
Лукашенко, оказавший значительную поддержку войне России в Украине, по приглашению Путина посещает российский Дальний Восток и побережье Тихого океана.
В отличие от Лукашенко международные политические эксперты рассматривают присоединение Беларуси к России как вполне реальную возможность. После оспариваемых президентских выборов 2020 года, на которых Лукашенко объявил себя победителем, Минск становится все более и более зависимым от Москвы.
Россия и Беларусь уже образовали единое государство, но многие в обеих странах обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Беларусь, которая экономически полностью зависит от нее.
В настоящее время Беларусь практически полностью изолирована на международном уровне и попала в финансовую и военную зависимость от России.
Хотя Путина неоднократно обвиняли в попытке восстановить распавшийся более 30 лет назад Советский Союз, сам он отрицает подобные обвинения. При этом он считает, что распад СССР был "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".
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