NEPLP заблокировал Yandex, Mail.ru и еще ряд российских сайтов

По информации совета, в том числе там распространяется информация, в которой война в Украине считается "спецоперацией", видеокадры из Бучи - очередной "постановкой" киевского режима для западных СМИ и являются провокацией, а украинские группировки, по словам очевидцев, все чаще обстреливают гуманитарные коридоры из Мариуполя, или что "Азов" обстрелял мирных жителей из окон детского сада Мариуполя.
NEPLP заблокировал следующие порталы:
Поставщики услуг интернет-подключения обязаны незамедлительно ограничить доступ к конкретным интернет-ресурсам. Таким образом, всего на данный момент NEPLP ограничил доступ к 111 интернет-порталам. NEPLP продолжает проверку и других порталов.
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