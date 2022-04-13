Ср, 13.04.2022
У меня своя война, с которой мне следует справиться Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле

NEPLP заблокировал Yandex, Mail.ru и еще ряд российских сайтов

ФОТО: Shutterstock

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) 7 апреля принял решение ограничить 16 доступных в Латвии интернет-порталов, так как распространяемое на них содержание создает угрозу национальной безопасности Латвии.

По информации совета, в том числе там распространяется информация, в которой война в Украине считается "спецоперацией", видеокадры из Бучи - очередной "постановкой" киевского режима для западных СМИ и являются провокацией, а украинские группировки, по словам очевидцев, все чаще обстреливают гуманитарные коридоры из Мариуполя, или что "Азов" обстрелял мирных жителей из окон детского сада Мариуполя.

NEPLP заблокировал следующие порталы:

  • https://mail.ru
  • https://www.mk.ru
  • https://realnoevremya.ru
  • https://www.1tv.com/
  • https://www.vedomosti.ru
  • https://yandex.ru
  • https://smi2.ru
  • https://ren.tv
  • https://rns.online
  • https://dumatv.ru
  • https://www.interfax-russia.ru
  • http://www.kremlinrus.ru/
  • https://expert.ru/
  • https://rambler.ru
  • https://rbc.ru
  • https://historyfoundation.ru

Поставщики услуг интернет-подключения обязаны незамедлительно ограничить доступ к конкретным интернет-ресурсам. Таким образом, всего на данный момент NEPLP ограничил доступ к 111 интернет-порталам. NEPLP продолжает проверку и других порталов.

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