"Каждый день мы ждали смерти: когда и как она придет". Маша из Бучи

Изнасилованные женщины, убитые выстрелами в затылок мужчины, расстрелянные дети… Свидетелем всех этих ужасных событий стал Владимир, житель Бучи, который согласился рассказать свою историю.

"Война 24-го числа застала нас дома. Лично я побывал у них в плену. Как результат - получил травму и переломы костей черепа и контузию левого уха. Я был в плену день. В течение этого дня меня избивали и два раза выводили на расстрел, который заканчивался тем, что меня ставили на колени возле трупов уже ранее расстрелянных моих сограждан. Что меня спасло - я не знаю. Они меня после избиений и пыток отпустили к семье", - рассказывает житель Бучи Владимир.

На вопрос, что самое ужасное из того, что он видел, Владимир отвечает: "Это глаза моих родителей, когда им сказали, что их сына ведут на расстрел, и глаза моей жены…".

По словам Владимира, к концу марта российские военные начали вести себя еще хуже: "18 марта за 100 метров от моего дома около забора на колени поочередно были поставлены четыре человека и хладнокровно застрелены выстрелами в живот, потом в голову. Был эпизод с соседом, дедушкой, который две недели через их блок-пост ездил приблизительно в одно и то же время на велосипеде "Украина", а в один прекрасный момент они его убили выстрелом в затылок. Уничтоженная на моих глазах - расстрелянная из гранатомета - машина, в которой находились женщина и трое детей. А еще они сожгли дом соседа, а на стенке написали: "Кто вам разрешил жить так хорошо?".

После освобождения Бучи от оккупации Владимир принял решение воевать за свою страну.

Другая жительница Бучи, Маша, рассказала, что пришлось пережить ей и ее семье во время российской оккупации.

"Я была с мужем и родителями. Мы жили в частном доме на окраине. В начале марта пропал газ, свет, связь, вода… Наши соседи держали курятник - мы кур резали и ели.

Каждый день мы ждали смерти: когда она придет и как она придет".

Маша из окна видела, как русские оккупанты грабят дома: "Мы видели, как они зашли в соседний дом, вынесли оттуда какие-то пакеты и к танку был привязан холодильник. Дом у нас был старый и непривлекательный по сравнению с соседними, и чудом нас пронесло и к нам не зашли".

Маша со слезами на глазах рассказывает, как любила свой город Бучу, но сейчас он совсем другой: "Рассказывают, что там осталось 3% от всего населения, сейчас там трупы на дорогах. Но дети - это просто нет слов. Я слышала, что в Польшу привозят девочек до 14 лет, изнасилованных и без зубов. Это нелюди те, кто все это делает. А ради чего, они и сами не понимают. У меня чувство вины за то, что я осталась жива, а другие люди, дети погибли".

В Буче погибло больше 400 мирных жителей, среди которых и дети. Эти преступления российских военных уже вошли в историю под названием БУЧАНСКАЯ РЕЗНЯ.