Ремонт дорог: днем под Ригой возможно замедленное движение

В компании говорят, что движение может быть особенно замедлено в тех районах, где ведутся ремонтные работы.

Двигаясь из Риги в сторону Вентспилса, необходимо учитывать, что на отрезке от Кудры до поворота на Смарде ведутся ремонтные работы и есть несколько временных светофоров. LVC предлагает водителям воспользоваться альтернативным маршрутом, двигаясь по Лиепайскому шоссе (A9) до поворота на Тукумс (P98) и вернуться на Вентспилсское шоссе по региональной дороге.

Масштабный ремонт также проводится на Эргльском шоссе (P4), на котором установлены шесть временных светофоров - там необходимо учитывать значительное дополнительное время в пути или, по возможности, использовать другие маршруты.

Ремонт также идет на Елгавском и Бауском шоссе у рижской границы.

В Видземском и Латгальском регионах продолжается весенняя промывка гравийных дорог и действуют ограничения по весу автотранспорта на 399 участках государственных дорог с гравийным покрытием. Большая его часть приходится на Лудзенский район, где на 43 участках запрещен проезд большегрузных транспортных средств. Ограничения установлены на 30-40 участках дорог в окрестностях Айзкраукле, Алуксне, Балви, Дагды, Мадоны и Валмиеры.

LVC подчеркивает, что ограничения вводятся путем оценки фактического состояния каждой дороги и ее несущей способности, поэтому количество участков, на которых они актуальны, может меняться изо дня в день.