Чт, 14.04.2022
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Съехал с дороги и перевернулся: в Земгале в ДТП погиб человек
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ДТП. Снимок иллюстративный. ФОТО: Dmitry Kalinovsky/ Shutterstock

За прошедшие сутки в результате автоаварии в Земгале погиб один человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Как сообщила LЕТА старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня, авария произошла в Дегольской волости Тукумского края.

На трассе Тукумс - Лестене мужчина за рулем Opel Zafira съехал с дороги и перевернулся. Его пассажир, мужчина 1975 года рождения, погиб на месте аварии.

Водитель получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полиция начала об аварии уголовный процесс.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали семь человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 451 протокол, в том числе 177 - за превышение скорости.

13 протоколов составлено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ, 22 - за агрессивное вождение.

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