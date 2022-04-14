Перепелиные яйца: что в них полезного, сколько варить и как быстро очистить?

Размер

"Благодаря относительно небольшому размеру перепелиное яйцо - востребованный продукт в утонченных ресторанах", - говорит Цирулис. Эти яйца обычно используют как красивое съедобное дополнение к роскошному блюду.

ФОТО: RitaE/Pixabay.com

Еще один бонус перепелиных яиц в том, что из-за небольшого размера они особенно нравятся детям, поэтому родители охотно включают их в свой список покупок и меню семьи.

Вкус

"Яичный" вкус - одна из самых ярких особенностей, которую во вкусовых качествах выделяет владелец Rīta putni. Причина этого, вероятно, в том, что желток перепелиного яйца пропорционально больше белка в сравнении с куриным яйцом.

Сколько можно съесть за раз?

Перепелиные яйца часто едят в сыром виде, потому специалисты не рекомендуют взрослым употреблять более 5 сырых яиц в день.

Как долго их варить?

Негласный золотой закон, при соблюдении которого все получится быстро и без хлопот:

яйца должны быть комнатной температуры, и когда вода закипит, их следует варить три минуты. Тогда они будут идеальными.

Если варить яйца меньше, то желток будет мягче.

Но есть еще один особый нюанс, о котором знают любители перепелиных яиц. У перепелиных яиц желток пропорционально крупнее и, соответственно, тяжелее белка, и когда яйца долго находятся в одном положении, желток оседает на дно скорлупы. Поэтому перед варкой яйца нужно "подготовить":

в посуду с теплой водой (примерно +45º C) кладем яйца и медленно помешиваем. Так делаем несколько минут. Это необходимо, чтобы желток был посередине яйца.

Из-за маленького размера перепелиные яйца легко переварить. Если варить их дольше 4 минут, яйцо не только будет жестким, но еще и станет синим, что определенно не сделает его более съедобным.

Как легче очистить?

Как рассказал владелец Pūcītes, зная правильный метод, за час можно очистить до 300 яиц!

Когда яйца поварятся необходимое время, слейте горячую воду и быстро охладите их в максимально холодной воде. После этого начинайте чистить.

Самый быстрый и эффективный способ, особенно если вам нужно очистить большое количество яиц, - это накрыть крышкой кастрюлю с яйцами и водой и некоторое время энергично встряхивать ее, чтобы скорлупа аккуратно треснула. У перепелиных яиц пленка намного прочнее, чем у куриных, поэтому можно не беспокоиться о повреждении самого яйца.