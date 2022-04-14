Убийство на Югле: полиция задержала подозреваемого

Благодаря информации жителей личность мужчины была установлена. Сотрудники полиции задержали его сегодня, 14 апреля.

Государственная полиция благодарит население за отзывчивость!

Напомним, в Риге, в микрорайоне Югла, был убит мужчина 1964 года рождения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона Латвии.

ФОТО: Госполиция