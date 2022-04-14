Убийство на Югле: полиция задержала подозреваемого
Сотрудники Госполиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали подозреваемого мужчину.
Сотрудники Госполиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали подозреваемого мужчину.
Благодаря информации жителей личность мужчины была установлена. Сотрудники полиции задержали его сегодня, 14 апреля.
Государственная полиция благодарит население за отзывчивость!
Напомним, в Риге, в микрорайоне Югла, был убит мужчина 1964 года рождения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона Латвии.
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