Мариупольский горсовет: российские военные эксгумируют тела людей, похороненных во дворах

"Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не позволяет мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно".