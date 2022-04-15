Мариупольский горсовет: российские военные эксгумируют тела людей, похороненных во дворах

"Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не позволяет мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно".
"Медуза" пишет, что 6 апреля городской совет Мариуполя сообщил, что в городе начали работу мобильные крематории, с помощью которых российская армия якобы пытается скрыть количество убитых мирных жителей.
Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев.
Горсовет Мариуполя заявил, что к уничтожению тел погибших привлекли местных жителей, которые согласились на сотрудничество с россиянами, и людей из самопровозглашенной ДНР.
В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!