Пт, 15.04.2022
Действительно было тяжело все это видеть. Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины
Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины

Мариупольский горсовет: российские военные эксгумируют тела людей, похороненных во дворах

Могилы местных жителей, погибших во время боевых действий с Россией за частными домами в украинском городе Мариуполь, 13 апреля 2022 года. ФОТО: AP/Scanpix

В Мариуполе российские военные начали вскрывать могилы местных жителей, которые были похоронены во дворах жилых кварталов. Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

"Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не позволяет мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно".

"Медуза" пишет, что 6 апреля городской совет Мариуполя сообщил, что в городе начали работу мобильные крематории, с помощью которых российская армия якобы пытается скрыть количество убитых мирных жителей.

Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев.

Горсовет Мариуполя заявил, что к уничтожению тел погибших привлекли местных жителей, которые согласились на сотрудничество с россиянами, и людей из самопровозглашенной ДНР. 

В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back