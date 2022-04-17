"Тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну": Украина борется за контроль над небом

Как следует из данных военного аналитического сайта Oryx, Украина уничтожила, повредила или захватила не менее 82 российских летательных аппаратов, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Потери украинской авиации, по данным сайта, составляют 33 единицы.

Успехи украинской стороны привели в замешательство военных экспертов, которые предсказывали, что Россия быстро добьется превосходства в воздухе над Украиной.У России было значительное преимущество в воздухе: она задействовала в три с лишним раза больше боевых самолетов, чем Украина. Пентагон сообщал, что российская авиация ежедневно выполняла около 250 боевых вылетов и наносила около 30 авиаударов. Западные эксперты по-прежнему говорят, что Россия изо всех сил пытается добиться полного превосходства в воздухе.

ВВС Украины, состоящие в основном из уже не новых истребителей МиГ-29, с трудом противодействуют российской авиации, выполняя в лучшем случае около 10 боевых вылетов в день.

Плашка ФОТО: BBC

Украина понимает, что у России преимущество в небе, и поэтому уже не раз призывала западные страны закрыть воздушное пространство над страной.

Однако ожидаемое наступление России в Донбассе представляет собой новый, более сложный вызов.

Российская авиация, скорее всего, сможет более свободно действовать над Донбассом, чем над остальной территорией, из-за близости региона к воздушному пространству, контролируемому Россией, говорит Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооружений.

Чтобы одержать победу, Украине требуется сочетание оружия большой, средней и малой дальности, чтобы обеспечить так называемую многоуровневую оборону. Запад поставляет в страну значительное количество ракет класса "земля-воздух" малой дальности. Только США уже отправили Украине 2 тысячи "Стингеров". Великобритания тоже поставила Украине много высокоскоростных зенитных ракет Starstreak - сколько точно, неизвестно.

Капитан Кравчук говорит, что его страна благодарна за переносные зенитно-ракетные комплексы, но отмечает, что они хороши только на передовой.

Остатки самолета ФОТО: Reuters

ПЗРК наиболее эффективны против низколетящих целей, а Россия в основном использует крылатые ракеты большой дальности и высотные бомбардировщики.

"Сейчас нам не хватает систем ПВО средней и большой дальности", - сказал Кравчук Би-би-си.

Возобновление российского наступления на Донбасс создаст серьезную нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины.

Украине все труднее защищаться

Хотя очаг военных действий сместился на восток Украины, другие регионы страны по-прежнему нуждаются в защите. Мы видели, что в последнее время Украина отправляла дополнительные противовоздушные средства на восток. Однако она не может позволить себе перебросить в Донбасс все системы ПВО.

"Мы не можем оставить половину Украины полностью без защиты", - говорит Кравчук.

Украина вынуждена использовать свои средства ПВО для поражения не только российских самолетов, но и крылатых и баллистических ракет. Сбить все не удается, хотя успехи есть.

По оценке Кравчука, его подразделение сбивает от 50 до 70% российских ракет большой дальности. Например, по его словам, недавно Россия выпустила шесть ракет по Днепру, четыре из них удалось уничтожить.

Последствия российского ракетного удара по НПЗ в Одессе ФОТО: Getty Images

По данным Пентагона, с начала войны Россия запустила 1550 ракет. Россия утверждает, что также использует гиперзвуковые ракеты. ПВО Украины мало что способно им противопоставить, поскольку они движутся в пять раз быстрее звука.

Суровая правда заключается в том, что без более внушительной военной поддержки Украине будет все труднее защищаться от российских воздушных и ракетных ударов.

Средства ПВО дальнего и среднего радиуса действия были первыми в списке запросов Украины на дополнительные поставки оружия, сообщил Би-би-си высокопоставленный представитель западной разведки. "Они конкретно указывают, что им нужны средства ПВО", - отмечает он.

"Прошлые войны показали, что тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну", - говорит капитан Кравчук.

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