В пасхальном послании Папа Римский призвал к миру в Украине

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"Мы видели слишком много крови, слишком много насилия", - сказал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи с лоджии собора Святого Петра в Ватикане. Речь Папы прослушали около 100 000 человек.

"Пусть наступит мир для истерзанной Украины, тяжко страдающей от насилия и разрушений жестокой и бессмысленной войны, в которую она была втянута. Пусть над этим страшным мраком страданий и смерти поскорее взойдет новая заря надежды!" - сказал папа Франциск.

"Да будет сделан выбор в пользу мира. Хватит демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди", - добавил глава католиков.

"Наши сердца тоже полны страха и ужаса", - сказал Папа, глядя на происходящее в Украине.

"В моём сердце - все многочисленные жертвы украинского народа: миллионы беженцев и внутренних переселенцев, разделенные семьи, оставшиеся в одиночестве старики, разбитые жизни и стертые с лица земли города", - отметил понтифик.

Он также упомянул человеческие страдания в других конфликтах, включая Ближний Восток, Ливан, Сирию, Йемен, Ирак, Афганистан, Ливию, Мьянму и Африку.