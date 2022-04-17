В пасхальном послании Папа Римский призвал к миру в Украине
В своем пасхальном послании в воскресенье Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск призвал к прекращению всех войн и конфликтов в мире и к миру в Украине.
В своем пасхальном послании в воскресенье Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск призвал к прекращению всех войн и конфликтов в мире и к миру в Украине.
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"Мы видели слишком много крови, слишком много насилия", - сказал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи с лоджии собора Святого Петра в Ватикане. Речь Папы прослушали около 100 000 человек.
"Пусть наступит мир для истерзанной Украины, тяжко страдающей от насилия и разрушений жестокой и бессмысленной войны, в которую она была втянута. Пусть над этим страшным мраком страданий и смерти поскорее взойдет новая заря надежды!" - сказал папа Франциск.
"Наши сердца тоже полны страха и ужаса", - сказал Папа, глядя на происходящее в Украине.
"В моём сердце - все многочисленные жертвы украинского народа: миллионы беженцев и внутренних переселенцев, разделенные семьи, оставшиеся в одиночестве старики, разбитые жизни и стертые с лица земли города", - отметил понтифик.
Он также упомянул человеческие страдания в других конфликтах, включая Ближний Восток, Ливан, Сирию, Йемен, Ирак, Афганистан, Ливию, Мьянму и Африку.
"Мир - возможен, мир - необходим, мир - это главная ответственность каждого!" - закончил он.