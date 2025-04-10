Фото Марафон по контролю скорости. Кто самые большие нарушители?

Спустя короткое время мимо полицейских проехал водитель автомобиля марки Audi, который при разрешенной скорости 90 км/ч ехал со скоростью 136 км/ч. Этот водитель также был остановлен и оштрафован.

Продолжая движение по Юрмальскому шоссе, мимо полицейского автомобиля проехал водитель еще одного автомобиля марки BMW, который превысил допустимую скорость, а также на лобовом стекле его автомобиля были прикреплены два радар-детектора. В момент, когда автомобиль был остановлен и к нему подошли правоохранители, водитель попытался спрятать оба детектора, однако безуспешно.

Также установлено, что во время движения водитель пользовался телефоном. За превышение скорости, использование телефона за рулем и использование радар-детекторов водителю был назначен штраф в размере 200 евро, а оба устройства подлежали конфискации.

Фото: Valsts policija

На улице Краста правоохранители заметили автомобиль марки Audi с иностранными номерными знаками. Проверив транспортное средство в базе данных, полиция установила, что автомобиль не прошел государственный техосмотр, а также не была приобретена обязательная страховка.

При остановке транспортного средства правоохранители установили, что у водителя отсутствуют водительские права, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а также не уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства.

В общей сложности за все нарушения водителю автомобиля Audi был назначен штраф в размере 1150 евро.

Государственная полиция напоминает, что превышение установленной скорости, особенно в населенных пунктах, создает серьезную угрозу как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.