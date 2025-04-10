Фото Марафон по контролю скорости. Кто самые большие нарушители?

Вчера, 9 апреля, прошла акция ROADPOL "24-часовой марафон контроля скорости", в рамках которой Государственная полиция, помимо повседневного надзора за дорожным движением, уделила усиленное внимание соблюдению скоростного режима. Полиция зафиксировала в общей сложности 1500 случаев превышения скорости.
Во время акции контроля скорости ROADPOL, который состоялся вчера, 9 апреля, сотрудники Государственной полиции выявили 393 нарушения скоростного режима, по которым были начаты административные процессы.
С помощью технических средств, без остановки транспортного средства, было зафиксировано 1107 нарушителей. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году количество нарушений скорости было меньше.
В прошлом году во время "24-часового марафона контроля скорости" сотрудники Государственной полиции выявили 519 водителей, которые превышали скорость, а с помощью технических средств было зафиксировано еще 2128 нарушений.
Учитывая, что погодные условия были не слишком благоприятными, в целом в Риге и Рижском районе движение было спокойным, однако не обошлось без нескольких водителей, которые попали в поле зрения полиции.
На Елгавском шоссе мимо полицейского автомобиля проехал автомобиль марки BMW, который при разрешенной скорости 90 км/ч двигался со скоростью 127 км/ч. Водитель был остановлен и ему был назначен штраф.
Затем, двигаясь по Юрмальскому шоссе, внимание полицейских привлек автомобиль марки Toyota, у которого явно были незаконно тонированы передние боковые окна. При остановке транспортного средства и проведении измерений было установлено, что светопропускание не соответствует норме - правоохранители обязали снять пленку со стекол и назначили водителю штраф в размере 85 евро.
Спустя короткое время мимо полицейских проехал водитель автомобиля марки Audi, который при разрешенной скорости 90 км/ч ехал со скоростью 136 км/ч. Этот водитель также был остановлен и оштрафован.
Продолжая движение по Юрмальскому шоссе, мимо полицейского автомобиля проехал водитель еще одного автомобиля марки BMW, который превысил допустимую скорость, а также на лобовом стекле его автомобиля были прикреплены два радар-детектора. В момент, когда автомобиль был остановлен и к нему подошли правоохранители, водитель попытался спрятать оба детектора, однако безуспешно.
Также установлено, что во время движения водитель пользовался телефоном. За превышение скорости, использование телефона за рулем и использование радар-детекторов водителю был назначен штраф в размере 200 евро, а оба устройства подлежали конфискации.
На улице Краста правоохранители заметили автомобиль марки Audi с иностранными номерными знаками. Проверив транспортное средство в базе данных, полиция установила, что автомобиль не прошел государственный техосмотр, а также не была приобретена обязательная страховка.
При остановке транспортного средства правоохранители установили, что у водителя отсутствуют водительские права, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а также не уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства.
В общей сложности за все нарушения водителю автомобиля Audi был назначен штраф в размере 1150 евро.
Государственная полиция напоминает, что превышение установленной скорости, особенно в населенных пунктах, создает серьезную угрозу как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.
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