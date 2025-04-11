"Ливийская модель" и военные действия. Что могут предложить друг другу Иран и США

Хаменеи вновь убедился, что США — ненадежный партнер по переговорам.

Этот скептицизм подкрепляется историческими обидами, начиная с организованного ЦРУ переворота 1953 года против премьер-министра Мохаммада Моссадега, поддержки США Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны и заканчивая недавним убийством генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника. Все эти события в Тегеране не забыты, и они влияют на каждое решение.

Муаммар Каддафи в аэропорту Чампино в Риме 29 августа 2010 года Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images

Еще больше осложняет ситуацию неоднозначная позиция Вашингтона. Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио настаивают на полном демонтаже ядерной программы Ирана, включая обогащение урана и ракетный потенциал, а также отказе от дальнейшей поддержки «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене.

А спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф высказался за решение спора дипломатическим путем.

Однако последнее слово остается за президентом, а он в понедельник заявил: «Если переговоры с Ираном не увенчаются успехом, я думаю, Иран окажется в большой опасности».

По мнению Бассири, многое будет зависеть от того, что будет предложено Ирану в качестве гарантий. «Я думаю, что иранцы не согласятся на полный демонтаж ядерной программы», — считает она.